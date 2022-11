Kursy na mecz

Wygodny rywal - Legia faworytem

Niedziela, 13 listopada 2022 r. 09:06 Woytek, źródło: artykuł sponsorowany

Wrocławianie w ostatnich latach są wygodnym rywalem dla stołecznej drużyny. 5 z 6 ostatnich spotkań Legii Warszawa ze Śląskiem Wrocław kończyło się po myśli legionistów. Jednak z ostatniej wizyty we Wrocławiu Legia nie przywiozła żadnego punktu. Według bukmacherów Fortuny faworytem niedzielnej potyczki, która rozpocznie się o godzinie 17:30, są goście. Kurs na wygraną Legii wynosi ok. 2,2, a na zwycięstwo gospodarzy 3,5.



KURSY NA LEGIA - ŚLĄSK

FORTUNA: 1 3.45 X 3.3 2 2.28



Czy Josue po raz kolejny zdobędzie dziewiątą bramkę w bieżącym sezonie? Kurs na to, że Portugalczyk trafi do siatki wynosi 3,25.



Pełna oferta zakładów na mecz Śląsk - Legia



Wyniki ostatnich meczów Legii ze Śląskiem:

07.03.2022 Legia 1-0 Śląsk

11.09.2021 Śląsk 1-0 Legia

07.03.2021 Śląsk 0-1 Legia

21.10.2020 Legia 2-1 Śląsk

21.06.2020 Legia 2-0 Śląsk

08.12.2019 Śląsk 0-3 Legia

04.08.2019 Legia 0-0 Śląsk



