W kadrze na niedzielny mecz Legii ze Śląskiem Wrocław zabrakło Cezarego Miszty . Bramkarz doznał urazu kostki i jego miejsce na ławce rezerwowych zajmie Dominik Hładun . Nieobecność w drużynie młody bramkarz wykorzystał w najlepszy możliwy sposób i udał się z kibicami pociągiem specjalnym do Wrocławia, a następnie wspierał z sektora gości swoich kolegów z boiska.

... - 44 minuty temu, *.wtnet.de Qurwa że nie zabrał ze sobą Rosołka. Bardzo szkoda.. odpowiedz

Legia To My. - 5 minut temu, *.aster.pl @...: Dokładnie Bracie!!!:-) odpowiedz

Pepe - 1 godzinę temu, *.mm.pl No i do kibicowania tylko się nadaje odpowiedz

Kamil - 1 godzinę temu, *.as9105.com uraz ? chyba po wczorajszych baletach na starowce.... odpowiedz

AdamJ - 2 godziny temu, *.chello.pl Jak się nie ma umiejętności, to trzeba budować popularność w inny sposób. odpowiedz

Adam - 2 godziny temu, *.chello.pl @AdamJ: Tak jak ty lamusie się promujesz w komentarzach? odpowiedz

Jasio - 1 godzinę temu, *.autocom.pl @AdamJ: jak sie jest przyglupem to po kometarzach się daję sie to odczuć. niestety dla Ciebie Adam. odpowiedz

