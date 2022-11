Z Koroną bez Jędrzejczyka

Niedziela, 13 listopada 2022 r. 19:55 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W meczu ze Śląskiem Wrocław Artur Jędrzejczyk został ukarany żółtą kartką, która eliminuje go z następnego ligowego spotkania. W tym sezonie obrońca był napomniany przez sędziego już ośmiokrotnie.



Oznacza to, że nie zobaczymy go w domowym meczu z Koroną Kielce. Spotkanie odbędzie się dopiero po przerwie zimowej.



Trzy kartki na swoim koncie mają Lindsay Rose, Bartosz Kapustka oraz Bartosz Slisz, a siedem Filip Mladenović.