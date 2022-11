Wypożyczeni: Grali w lidze i w pucharze

Poniedziałek, 14 listopada 2022 r. 08:20 Fumen, źródło: Legionisci.com

W ostatnich dniach rozegrano ostatnie mecze w Pucharze Polski oraz w lidze przed mistrzostwami świata w Katarze. Gabriel Kobylak i jego Radomiak Radom odpadli z turnieju tysiąca drużyn, a następnie przegrali w lidze. Więcej powodów do zadowolenia może mieć Maciej Kikolski, który choć nie grał w wygranym meczu PP, to w lidze zachował czyste konto w wygranej potyczce z Polonią Warszawa. We Włoszech Jordan Majchrzak doczekał się na kolejne minuty w Primaverze. Tym razem zagrał z Juventusem.



Wypożyczeni

Bartłomiej Ciepiela (Stal Mielec) - od 90. minuty w zremisowanym 1-1 meczu z Wartą Poznań

Joel Abu Hanna (Lechia Gdańsk) - do 11. minuty w przegranym po rzutach karnych meczu z Legią Warszawa w Pucharze Polski. Nie grał w przegranym 1-3 meczu z Piastem Gliwice z powodu kontuzji

Maciej Kikolski (Pogoń Siedlce) - nie grał w wygranym 1-0 meczu z Resovią Rzeszów w Pucharze Polski. 90 minut w wygranym 1-0 meczu z Polonią Warszawa w lidze.

Gabriel Kobylak (Radomiak Radom) - 120 minut w przegranym po rzutach karnych (1-3) meczu z Lechią Zielona Góra w Pucharze Polski. Po dogrywce było 0-0. 90 minut w przegranym 1-2 meczu z Pogonią Szczecin

Jordan Majchrzak (AS Roma Primavera) - od 79. minuty w wygranym 5-2 meczu z Juventusem Primavera

Ramil Mustafajew (Stal Rzeszów) - nie grał w wygranym 1-0 meczu ze Skrą Częstochowa

Patryk Pierzak (Górnik Łęczna) - do 66. minuty w wygranym 1-0 meczu Pucharu Polski z Piastem Gliwice. Do 69. minuty w zremisowanym 2-2 ligowym meczu z Puszczą Niepołomice.



Skrót meczu Radomiak Radom - Pogoń Szczecin