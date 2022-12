Oprawy kibiców Legii w 2022 roku (cz. 1)

Oprawy kibiców Legii, runda wiosenna 2021/22: 1. Racowisko dla zmarłych kibiców 13.02.2022 Legia - Warta Poznań Mecz z Wartą został poświęcony zmarłemu niewiele wcześniej kustoszowi muzeum Legii, Wiktorowi Bołbie, ale legijne środowisko uszczupliło się o kolejne osoby. Im właśnie poświęcona została minuta ciszy, po której rozpoczęło się odliczanie, a na górnej kondygnacji Żylety ponad rozciągniętą sektorówką na wzór "Boras" odpalonych zostało kilkadziesiąt rac w barwach. 2. Piro w Niecieczy 19.02.2022 Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Legia Warszawa W drugiej połowie meczu w Niecieczy pojawiła się pirotechnika. W sektorze gości odpalonych zostało 25 rac oraz stroboskopy. 3. Symboliczne pożegnanie Dariusza Mioduskiego 25.02.2022 Legia Warszawa - Wisła Kraków Podczas meczu z Wisłą kibice Legii Warszawa wyrażali niezadowolenie z rządów Dariusza Mioduskiego w Legii. Fani zebrali się w Źródełku, skąd nastąpił protestacyjny przemarsz w kierunku stadionu. Na wyjście piłkarzy przygotowana została oprawa poświęcona Mioduskiemu - transparent "Miałeś chamie złoty róg, skończ nam k... niszczyć klub!", hasło "WON" z chorągiewek. Potem zaprezentowana została kolejna oprawa - transparent z hasłem "Oszust z Silvera", a nad nim rozciągnięta została malowana sektorówka przedstawiająca prezesa. 4. Pirotechnika w Łęcznej 11.03.2022 Górnik Łęczna - Legia Warszawa W drugiej połowie, po odliczaniu, odpalone zostały ognie wrocławskie. 5. Na trybunach wciąż kanada 02.04.2022 Legia Warszawa - Lechia Gdańsk Na trybunie pojawiła się sektorówka „Boras”, a po niej kartoniada - nieco rozmazany napis „LEGIA”. Uzupełniał ją transparent o treści: „Nawet jak na boisku się nie układa”. Potem nastąpiła prezentacja drugiej części oprawy, czyli odwrócenia przez niektórych z nas konkretnych kartoników. Napis „LEGIA” natychmiast stał się przejrzysty i czytelny, a poprzedni transparent zastąpił inny - „Na trybunach wciąż kanada”. Po chwili choreografię dopełniła pirotechnika. 6. Pirotechnika w Częstochowie 06.04.2022 Raków Częstochowa - Legia Warszawa W drugiej połowie w sektorze gości odpalona została pirotechnika - nieco ogni wrocławskich. 7. Niekończąca się zabawa 09.04.2022 Lech Poznań - Legia Warszawa Na początku meczu zaprezentowana została malowana sektorówka przedstawiająca Putina na szubienicy, po czym legioniści zachęcili cały stadion do wspólnych, antyrosyjskich śpiewów. Kiedy ze strony poznaniaków padła odpowiedź, rozciągnięta została dalsza część sektorówki - herb Spartaka na koszulce, w którą był ubrany. W drugiej połowie w sektorze gości pojawiła się pirotechnika (głównie ognie wrocławskie i czarne świece dymne) w asyście kilkudziesięciu dużych flag na kijach. 8. Racowisko na Żylecie 06.05.2022 Legia Warszawa - Górnik Zabrze Nad dolnej części „Żylety” rozciągnięta została sektorówka „Boras”, a następnie nastąpiło odliczanie i odpalone zostały dziesiątki rac i stroboskopów, które uzupełniały duże flagi na kijach. 9. Pirotechnika w Białymstoku 13.05.2022 Jagiellonia Białystok - Legia Warszawa W drugiej połowie w sektorze gości odpalone zostały stroboskopy. 10. Pusto wszędzie, głucho wszędzie 21.05.2022 Legia Warszawa - Cracovia Na zakończenie kompletnie nieudanego sezonu kibice podziękowali właścicielowi klubu. W pierwszej połowie na 17 minut opuścili trybuny, pozostał tylko transparent "Pusto wszędzie, głucho wszędzie, 17 porażek, pucharów nie będzie". Po powrcie miało miejsce konkretne racowisko.

W roku 2022 kibice piłkarscy mogli już w normalnych liczbach pojawiać się na stadionach. Nie brakowało efektownych opraw i pokazów pirotechnicznych. Wiosną ubiegłego sezonu mogliśmy oglądać 10 prezentacji przygotowanych przez fanów Legii Warszawa. Podobnie było jesienią obecnego sezonu. Najbardziej jednak zapadła w pamięć oprawa wyjazdowego meczu z Lechem, nawiązująca do wojny Rosji z Ukrainą i układu kibiców z Poznania ze Spartakiem Moskwa. Poniżej prezentujemy część pierwszą naszego zestawienia - oprawy z wiosny 2022.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

Jihad - 5 godzin temu, *.255.4 Wiedziałem że oprawa z Putinem będzie na siłę lobbowana odpowiedz

Żmija - 3 godziny temu, *.vectranet.pl @Jihad: a ty go bardzo lubisz co? odpowiedz

Jihad - 1 godzinę temu, *.255.4 @Żmija : bardzo lubię bo powoduje solidny ból odwłoka u takich jak ty odpowiedz

Bardzo - 6 godzin temu, *.chello.pl Słabe to ! odpowiedz

Tomik - 7 godzin temu, *.centertel.pl Ale Putin to za zenitem jest odpowiedz

Żmija - 6 godzin temu, *.vectranet.pl @Tomik: ale to nie o to chodziło za kim ten frędzel jest… odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.