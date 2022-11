Tobiasz w jedenastce 17. kolejki

Poniedziałek, 14 listopada 2022 r. 12:17 Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com

W niedzielę Legia Warszawa bezbramkowo zremisowała w ramach 17. kolejki Ekstraklasy ze Śląskiem Wrocław. Po tym meczu jeden zawodnik stołecznej drużyny trafił do najlepszej jedenastki kolejki. Wyróżniony został Kacper Tobiasz. Dla golkipera Legii jest to trzecie takie wyróżnienie.







20-latek był nie do przejścia. Ratował drużynę w sytuacjach jeden na jeden z napastnikami i był pewny na linii. Można stwierdzić, że gdyby w bramce nie stał Tobiasz, to ciężko byłoby uratować remis w ostatnim meczu rundy jesiennej. Tym spotkaniem udowodnił, że powołanie go do reprezentacji, choćby na bramkarza treningowego, nie było błędem.



Jedenastka 17.kolejki

Kacper Tobiasz (Legia Warszawa) - Mato Milos (Widzew Łódź), Szymon Matuszek (Miedź Legnica), Patryk Stępiński (Widzew Łódź), Hubert Matynia (Miedź Legnica) - Deian Sorescu (Raków Częstochowa), Vladyslav Koczerhin (Raków Częstochowa), Michał Chrapek (Piast Gliwice), Luciano Narsingh (Miedź Legnica) - Mikael Ishak (Lech Poznań), Maurides (Radomiak Radom)