Wyniki legionistów na MŚ osób niepełnosprawnych

W Al Ain w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zakończyły się Mistrzostwa Świata w Parastrzelectwie. W ostatniej konkurencji, R6 - karabinie dowolnym leżąc, Marek Dobrowolski awansował do drugiego etapu z miejsca szóstego (wynik w kwalifikacjach 616,8 pkt.), a Emilia Babska z dwunastej pozycji (610,2 pkt.). Tym razem oboje legioniści nie zdołali awansować do finału i ostatecznie start w R6 Dobrowolski zakończył na miejscu 15. (615.5 pkt.), a Emilia była 30. z wynikiem 602.0 pkt. Wcześniej legionistka wywalczyła tytuł mistrzyni świata w konkurencji R8, karabinu 50m 3 postawy kobiet.

