Koszykówka

Astoria Bydgoszcz 61-86 Legia Warszawa

Piątek, 2 grudnia 2022 r. 21:09 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 10. kolejki koszykarskiej ekstraklasy Legia Warszawa wygrała 86-61 na wyjeździe z Astorią Bydgoszcz. Zieloni Kanonierzy bardzo szybko objęli prowadzenie w tym spotkaniu i nie oddali go do samego końca, jednocześnie z kwarty na kwartę powiększając swoją przewagę. To trzeci mecz z rzędu wygrany przez legionistów.



Pierwsze dwie minuty meczu miały wyrównany przebieg, lecz tuż po wejściu na parkiet Travisa Lesliego stan ten szybko się zmienił, bowiem Amerykanin bardzo szybko zapisał na swoim koncie osiem punktów dzięki czemu Legia prowadziła 13:5. Bydgoszczanie mieli problemy z zatrzymaniem rywali za linią 6.75 m. Zza łuku trafiali m.in. Grzegorz Kamiński i Dariusz Wyka i Ray McCallum. Pierwsza kwarta dla Legii, 28:21. W kolejnych minutach gospodarze zmniejszyli straty do czterech punktów, ale wówczas dziesięć „oczek” z rzędu zdobyli warszawianie, którzy nie byli już jednak tak skuteczni z dystansu jak jeszcze kilka minut wcześniej. Nie przeszkodziło im to powiększać przewagi, która sięgała już nawet 14 punktów. Na przerwę drużyny schodziły przy prowadzeniu stołecznej ekipy, 44:34.









Druga połowa rozpoczęła się od wielu strat i błędów ze strony obu zespołów. Szybciej ten chaotyczny epizod zakończyli legioniści, którzy za sprawą sprytnych zagrań Travisa Lesliego punktowali raz za razem. Mecz toczył się pod dyktando Legii – równo z wybrzmieniem syreny oznaczającej koniec trzeciej kwarty, z własnej polowy boiska, trafił Grzegorz Kamiński i wicemistrzowie Polski prowadzili już 67:50. Bydgoszczanie nie byli w stanie zatrzymać wyraźnie lepszych tego dnia rywali. Legia mądrze rozgrywała kolejne akcje, które finalizowała w ostatnich sekundach. Po celnej „trójce” Łukasza Koszarka Zieloni Kanonierzy mieli już o 28 punktów więcej od rywali i stało się jasne, że to oni sięgną po kolejny ligowy triumf. Tak tez się stało – Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Eneę Abramczyk Astorię Bydgoszcz 86:61 i cieszyła się z trzeciego zwycięstwa z rzędu, po tym jak wcześniej okazywali się lepsi kolejno od Filou Oostende i Startu Lublin.



- Byliśmy bardzo zmotywowani, by przedłużyć naszą zwycięską passę. Ciężko pracowaliśmy, by pokonać Astorię, wiedzieliśmy, że pomimo osłabień rywala, jest to ekipa usposobiona ofensywnie, mająca wielu strzelców. Potrafią niwelować straty bardzo szybko. Mamy nadzieję, że zdołamy wygrać we wtorek w Izraelu, sięgnąć po to bardzo potrzebne nam zwycięstwo – powiedział po meczu Grzegorz Kamiński.



Kolejny mecz podopieczni Wojciecha Kamińskiego rozegrają we wtorek, 6 grudnia w Izraelu w ramach 5. kolejki fazy grupowej koszykarskiej Ligi Mistrzów.



PLK: Astoria Bydgoszcz 61-86 Legia Warszawa

Kwarty: 21-28, 13-16, 16-23, 11-19



Astoria Bydgoszcz [punkty, (celne za trzy)]

21. M. Smith 16

27. N. Cayo 11

24. D. Szymkiewicz 8

8. B. Simons 7 (1)

15. M. Henry 7 (1)

---

41. A. Lewandowski 5

55. M. Pluta 3 (1)

22. J. Ulczyński 2

23. P. Wińkowski 2

2. J. Stupnicki 0

10. I. Wadowski 0



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

3. R. McCallum 13 (2)

4. D. Marble 15

14. G. Kulka 0

31. J. Berzins 7 (1)

41. G. Groselle 2

---

6. T. Leslie 20 (3)

11. G. Kamiński 14 (3)

91. D. Wyka 9 (1)

55. Ł. Koszarek 6 (2)

22. S. Kołakowski 0

1. J. Sadowski 0





Komisarz: M. Kucharski

Sędziowie: T. Trawicki, R. Mordal, M. Kuzia