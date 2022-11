Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Przewodnik Sportowy #Mundial 2022

Poniedziałek, 21 listopada 2022 r. 13:19 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Na początku listopada wydawnictwo Kanału Sportowego przygotowało bardzo obszerny magazyn pt. "Przewodnik Sportowy #Mundial 2022". Na 400 (!) stronach przedstawiono wszystkie reprezentacje grające na Mundialu w Katarze. W sposób taki, do jakiego przyzwyczaiły już dwa poprzednie wydawnictwa tejże ekipy, a mianowicie "Kwartalniki Sportowe".



Na wstępie dostajemy materiały dotyczące naszej reprezentacji - o Kamilu Gliku, Czesławie Michniewiczu i jego kadrze, Bartoszu Bereszyńskim, Jakubie Kiwiorze czy Karolu Świderskim. Bardzo dobre i wyczerpujące teksty, które są dobrym wstępem do całego wydawnictwa. Na kolejnych stronach poznajemy m.in. stadiony, na których rozgrywane są mistrzostwa świata w Katarze, a także reportaże poświęcone Meksykowi, Argentynie i Arabii Saudyjskiej - grupowym rywalom Polaków. Z tychże reportaży bardziej poznajemy sytuację samego kraju niż kadrę, ale to niezwykle interesujące. Dowiadujemy się np. o bezpieczeństwie, a właściwie jego braku w Meksyku, w tym o awanturach na tamtejszych trybunach. Tak samo jak o problemach z inflacją w Argentynie.



Dalej przedstawiono wszystkie pozostałe reprezentacje biorące udział w Mundialu w Katarze. Grupa po grupie, drużyna po drużynie. Każdy z tekstów przygotowany w fajny sposób, z wieloma ciekawostkami i porządnie ilustrowany. Kawał materiału, opracowany w bardzo profesjonalny sposób, zapewni nam lekturę do końca mistrzostw, a być może i dłużej.



Znajdziemy również ciekawostki kibicowskie. "Czym żyją trybuny? Już na pierwszym spotkaniu nad głową przeleciała mi sektorówka fanów Al-Hilal. Niebieski młyn podążał za wskazówkami gniazdowego. Żółty sektor fanów Al-Nassr poszedł w ich ślady, oni także zaprezentowali oprawę i efektowne flagowisko. Zaskoczyło mnie to, że na Mrsool Park sporą część tłumu wymachującego flagami na kiju stanowiły kobiety. One także należą do miejscowej ultraski. Do Rijadu przyjechali goście z Al-Ahsy, którzy wspierali Adalah, z kolei gdy wybrałem się do tej miejscowości, działacze Al-Fateh pochwalili się efektownym racowiskiem sprzed tygodnia. Natknąłem się też na lokalne 'skrzydlate świnie' - znajomy zdradził mi, że fani Al-Shabab za wspieranie drużyny na wyjeździe dostają wynagrodzenie" - czytamy w reportażu nt. Arabii Saudyjskiej.



Teksty do numeru przygotowali polscy i zagraniczni dziennikarze, a publikację nadzorowali Mateusz Borek, Michał Pol, Tomasz Smokowski i Krzysztof Stanowski. Autorzy przygotowali 30 tysięcy egzemplarzy "Przewodnika", z którego na początku listopada sprzedało się ponad 16 tys. sztuk.



Tytuł: Przewodnik Sportowy #Mundial 2022

Autor: Krzysztof Stanowski (red. naczelny)

Wydawnictwo: Kanał Sportowy

Rok wydania: 2022

Liczba stron: 400

Cena okładkowa: 49,90 zł



