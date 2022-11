Koszykówka

Zapowiedź meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza

Czwartek, 17 listopada 2022 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

Po dwutygodniowej przerwie spowodowanej występami reprezentacji Polski, na parkiet wracają drużyny Energa Basket Ligi. Legię po przerwie czeka wyjazdowe spotkanie z MKS-em Dąbrowa Górnicza, które będzie miało miejsce w piątek.



Legioniści wygrali dwa ostatnie mecze ligowe - na własnym parkiecie zwyciężyli Czarnych i Twarde Pierniki. Łączny bilans nadal nie jest taki, jakiego byśmy sobie życzyli, szczególnie biorąc pod uwagę przewagę domowych spotkań w naszym wykonaniu. A spotkanie w Dąbrowie Górniczej będzie pierwszym z serii pięciu meczów (w tym dwóch w BCL) na obcych parkietach. Podopieczni Wojciecha Kamińskiego w tym sezonie wygrali na wyjeździe tylko w Łańcucie, na inaugurację sezonu 2022/23. Później zaś przegrali w Stambule z Galatasaray oraz w Szczecinie z Kingiem.









MKS, prowadzony w kolejnym sezonie przez Jacka Winnickiego, któremu pomaga - i dogrywa zagraniczne transfery, Michał Dukowicz, ma na swoim koncie dwie wygrane w sześciu meczach, co na pewno nie satysfakcjonuje właścicieli klubu i kibiców z Zagłębia Dąbrowskiego. Na własnym parkiecie pokonali w pierwszej kolejce GTK Gliwice (+18), a później zdołali wygrać jedynie z Sokołem w Łańcucie (+8). MKS przyzwoicie zaprezentował się w wyjazdowych, przegranych meczach ze Stalą Ostrów (-9) i Zastalem (-4, grając bez Chealeya i Radwańskiego), a w ostatniej przed przerwą meczu ze Śląskiem, byli bliscy sprawienia sporej niespodzianki. Dąbrowianie w ostatnich minutach spotkania odrobili kilkanaście punktów straty, a w ostatniej akcji po rzucie za 3 Verge Jr doprowadzili do dogrywki. W dogrywce jednak mistrzowie Polski nie dali szans MKS-owi i wygrali dość pewnie. Najlepszym strzelcem zespołu w tamtym spotkaniu był wspomniany Alonzo Verge Jr, zdobywca 29 punktów, który trafił 13/22 rzutów z gry, choć w całym spotkaniu popełnił też wiele (7) strat.







Sporym wzmocnieniem zespołu MKS-u było pozyskanie z Ostrowa Wielkopolskiego doświadczonego skrzydłowego, Jarosława Mokrosa. Z GTK Gliwice sprowadzono Kacpra Radwańskiego, który najlepiej czuje się na pozycjach 2/3, a do gry po dłuższej kontuzji wrócił w grudniu zeszłego roku. Radwański w ostatnim sezonie grał w Kristijanem Krajiną w jednym zespole, a teraz obaj występują w Dąbrowie Górniczej. Słoweński podkoszowy rozgrywa obecnie trzeci sezon na polskich parkietach. Przeciwko Legii przed rokiem pokazał się z dobrej strony - zdobywając 16 punktów i notując 14 zbiórek i 6 asyst. W tym sezonie Krampelj utrzymuje wysoką dyspozycję, szczególnie w strefie podkoszowej (66,7% za 2) i zdobywa średnio 15,3 pkt. na mecz oraz 7,8 zbiórki. To z nim przede wszystkim przyjdzie w piątkowym spotkaniu rywalizować Groselle'owi.



W składzie MKS-u pozostał na drugi sezon w tym klubie Marcin Piechowicz, który podobnie jak Radwański występować może jako rzucający obrońca, jak i niski skrzydłowy. Najlepszym strzelcem zespołu jest Alonzo Verge Jr, który trafił do MKS-u po występach w NCAA - w Arizonie i Nebrasce. Obwodowy zdobywa średnio 19,2 punktu na mecz, choć słabo radzi sobie z dystansu - ma zaledwie 23,5 procent skuteczności za 3, a i w NCAA skuteczność w tym elemencie nie przekraczała 33 procent (2020/21). O ile Verge dopiero stawia pierwsze kroki w europejskiej koszykówce, to bardziej doświadczony w tym aspekcie jest rzucający obrońca, Trevon Bluiett. Zawodnik występował w Besiktasu, a w minionym sezonie w Hamburg Towers. W tym sezonie trafia 17,8 pkt. na mecz i jest jednym z najskuteczniejszych graczy z dystansu w swoim zespole (41% za 3 pkt.).



Ostatnim na ten moment obcokrajowcem w drużynie MKS-u jest rozgrywający, Joseph Chealey, który jednak jak dotąd rozegrał jedynie trzy spotkania. Z powodu kontuzji zawodnik po raz ostatni wystąpił w meczu ze Stalą Ostrów, w którym nie zdobył punktu. Wcześniej bardzo przyzwoicie zaprezentował się w spotkaniu z Treflem (8/11 z gry). Jak na razie zawodnik nie trafił żadnej trójki (na 6 prób).



Sporym osłabieniem MKS-u jest odejście do hiszpańskiej Manresy, estońskiego podkoszowego, Matthiasa Tassa. Do Dąbrowy trafił w sierpniu na zasadzie wypożyczenia z włoskiego Trydentu, a w jego kontrakcie znalazła się opcja wykupienia kontraktu. Z czego, po dobrym początku sezonu w wykonaniu tego gracza (śr. 11,2 pkt. i 6 zbiórek), skorzystał reprezentant ligi ACB.



Legia do meczu z MKS-em przygotowywała się bez Łukasza Koszarka i Geoffreya Groselle'a, którzy uczestniczyli w zgrupowaniu reprezentacji Polski. Dopiero po meczu z Chorwacją, w którym nasz środkowy zaliczył debiut w biało-czerwonych barwach, obaj dołączyli do zespołu. Dwutygodniowa przerwa pomogła w dojściu do zdrowia paru innym graczom, którzy w ostatnich spotkaniach borykali się z mniejszymi urazami. Travis Leslie po kontuzji na parkiet wrócił już w meczu z Twardymi Piernikami, a w piątek powinniśmy zobaczyć go na parkiecie w dłuższym wymiarze czasowym.



W minionym sezonie Legia wygrała oba mecze z MKS-em. Najpierw na Bemowie zwyciężyliśmy 81:78, a później na wyjeździe wygrana była bardziej przekonująca (+13). Dąbrowianie wygrali z Legią w grudniu 2020 roku. W ostatnich czterech sezonach nasi zawodnicy odnieśli z MKS-em sześć wygranych i doznali dwóch porażek. Z kolei z czterech ostatnich spotkań rozgrywanych w hali Centrum przy Al. Róż, legioniści wygrali trzy. Liczymy więc, że dobra dyspozycja zostanie podtrzymana, i zaliczymy trzecie kolejne zwycięstwo w Energa Basket Lidze.



Początek piątkowego meczu zaplanowano na godzinę 20:00. Bezpośrednią transmisję będzie można zobaczyć na platformie Emocje.TV.



MKS DĄBROWA GÓRNICZA

Liczba wygranych/porażek: 2-4

Liczba wygranych/porażek u siebie: 1-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 81,8 / 83,2

Średnia skuteczność rzutów z gry: 49,63%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 28,5%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 62,6%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 71,1%



Skład: Joseph Chealey, Alonzo Verge Jr, Wiktor Rajewicz (rozgrywający), Marcin Piechowicz, Kacper Radwański, Kacper Dziedzic, Krystian Zawadzki (rzucający), Trevon Bluiett, Kacper Indyk, Kacper Margiciok, Jarosław Mokros, Michał Sitnik, Patryk Wilk (skrzydłowi), Jakub Gdowik, Martin Krampelj, Matthias Tass (środkowi).

trener: Jacek Winnicki, as. Michał Dukowicz



Przewidywana wyjściowa piątka: Alonzo Verge Jr, Marcin Piechowicz, Trevon Bluiett, Jarosław Mokros, Martin Krampelj



Najwięcej punktów: Alonzo Verge Jr 115 (śr. 19,2), Trevon Bluiett 107 (17,8), Martin Krampelj 92 (15,3).



Ostatnie wyniki: GTK (d, 88:70), Trefl (w, 87:73), Stal (w, 85:76), Zastal (w, 94:90), Sokół (w, 60:68), Śląsk (d, 96:103).



Ostatnie mecze obu drużyn:

08.04.2022 MKS Dąbrowa Górnicza 86:99 Legia Warszawa

11.12.2021 Legia Warszawa 81:78 MKS Dąbrowa Górnicza

19.12.2020 MKS Dąbrowa Górnicza 89:79 Legia Warszawa

05.09.2020 Legia Warszawa 93:70 MKS Dąbrowa Górnicza

29.02.2020 Legia Warszawa 90:83 MKS Dąbrowa Górnicza

03.11.2019 MKS Dąbrowa Górnicza 95:103 Legia Warszawa

14.04.2019 Legia Warszawa 75:77 MKS Dąbrowa Górnicza

30.12.2018 MKS Dąbrowa 74:80 Legia Warszawa

31.03.2018 MKS Dąbrowa Górnicza 90:73 Legia Warszawa

17.12.2017 Legia Warszawa 77:81 MKS Dąbrowa Górnicza

19.02.2005 MMKS Dąbrowa Górnicza 82:52 Legia Warszawa (II liga)

30.10.2004 Legia Warszawa 76:67 MMKS Dąbrowa Górnicza (II liga)



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 4-6

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 1-2

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 72,7 / 69,9

Średnia skuteczność rzutów z gry: 42,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 32,2%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 49,8%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 58,5%



Skład: Łukasz Koszarek, Ray McCallum, Szymon Kołakowski, Bartosz Prokopowicz (rozgrywający), Travis Leslie, Devyn Marble, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Ray McCallum, Devyn Marble, Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Devyn Marble 129 (śr. 18,4), Ray McCallum 84 (12,0), Geoffrey Groselle 74 (10,6), Travis Leslie 39 (13,0).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68).



Termin meczu: piątek, 18 listopada 2022 roku, g. 20:00

Adres hali: Dąbrowa Górnicza, Al. Róż 3 (Hala Centrum)

Pojemność hali: 2944 miejsc

Ceny biletów: 11 i 13 zł (ulgowe) oraz 16 i 18 zł (normalne)

Transmisja: Emocje.TV