Koszykówka

MKS Dąbrowa Górnicza 93-76 Legia Warszawa

Piątek, 18 listopada 2022 r. 21:44 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 8. kolejki PLK Legia Warszawa przegrała 76-93 na wyjeździe z MKS-em Dąbrowa Górnicza 22 listopada legioniści zmierzą się w spotkaniu Basketball Champions League z BC Oostende, natomiast 27 listopada o godzinie 17:30 odbędzie się wyjazdowy mecz ze Startem Lublin.



W pierwszych minutach meczu lepiej prezentowali się legioniści, którzy po 6 minutach prowadzili 12-6, ale następnie 8 punktów z rzędu zdobyli gospodarze i pierwszą kwartę wygrali 22-16.



W drugiej odsłonie cały czas utrzymywała się kilkupunktowa przewaga dąbrowian. W 17. minucie Legii udało się zmniejszyć stratę do dwóch punktów, ale tylko na chwilę, bo końcówka znów należała do miejscowych. Na przerwę do szatni MKS schodził prowadząc 48-40.



Druga połowa rozpoczęła się źle dla Zielonych Kanonierów, którzy po dwóch minutach przegrywali już 14 punktami (54-40). W 26. minucie przewaga gospodarzy urosła do 17 oczek (66-49), ale udało się ją zniwelować o 6 punktów.



W ostatnich 10 minutach podopieczni Wojciecha Kamińskiego z trudem odrabiali straty. Po 35 minutach gry przerywali 8 punktami (79-71), ale to było wszystko, na co w piątek było stać legionistów i ostatecznie ulegli Dąbrowie Górniczej aż 17 punktami.









- Dziś zasłużone zwycięstwo odnieśli gospodarze. Zagraliśmy słabo w obronie - to element, który musimy poprawić. Nie mamy dobrego bilansu w lidze, gramy w kratkę i to najwyższy czas żebyśmy zaczęli grać lepiej - powiedział po meczu Łukasz Koszarek.



PLK: MKS Dąbrowa Górnicza 93-76 Legia Warszawa

Kwarty: 22-16, 26-24, 24-21, 21-15



MKS Dąbrowa Górnicza [punkty, (celne za trzy)]

23. M. Mrampelj 25 (5)

1. A. Verge Jr 23 (1)

5. T. Bluiett 21 (5)

12. J. Mokros 9 (1)

13. J. Chealey 6

---

0. P. Wilk 6 (1)

11. K. Radwański 2

7. W. Rajewicz 1

4. M. Piechowicz 0

47. K. Dziedzic 0

16. J. Gdowik -



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

3. R. McCallum 18 (3)

41. G. Groselle 14

4. D. Marble 9 (1)

6. T. Leslie 7 (1)

14. G. Kulka 2

---

55. Ł. Koszarek 12 (2)

31. J. Berzins 10 (2)

91. D. Wyka 2

1. J. Sadowski 2

11. G. Kamiński 0

22. S. Kołakowski 0





Komisarz: M. Kucharski

Sędziowie: J. Zamojski, D. Lenczowski, F. Marek