W zaległym meczu 6. kolejki 1. ligi Legia Warszawa przegrała na własnym boisku z Budowlanymi Łódź 3-22. Do przerwy legioniści przegrywali 3-8. Kolejne spotkania zaplanowano na połowę marca przyszłego roku. I liga: Legia Warszawa 3-22 Budowlani Łódź Skład Legii: 1. Marcin Brewiński, 2. Adrian Rudnik, 3. Bartosz Bardziński, 4. Adam Matys, 5. Maciej Żarnowski, 6. Dawid Poznański, 8. Giorgi Kharaishvili, 7. Piotr Bielec, 9. Giorgi Mikaberidze, 10. Daniel Żółkowski, 12. Simoni Mikaberidze, 13. Paweł Krajewski, 11. Samid Mamedov, 15. Maciej Lenartowicz, 14. Grzegorz Osiadacz Rezerwowi: 16. Krzysztof Książek, 17. Krzysztof Kucharski, 18. Sebastian Królak, 19. Mateusz Jamroz, 20. Saba Kharaishvili, 21. Kornel Szeląg, 22. Wojciech Borys, 23. Mariusz Ilczuk Trenerzy: Mateusz Jamroz, Tomasz Borowski Centrum informacji o rugby Legii -> legionisci.com/rugby

Koneser polskiej piłki klubowej - 46 minut temu, *.plus.pl Chociaż jedną trójkę rzucili, to prawie tyle co koszykarze w Dąbrowie Górniczej : - ) odpowiedz

Janko - 2 godziny temu, *.chello.pl Rozwiązać sekcje wysłać do łopaty !!! odpowiedz

