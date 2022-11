Rezerwy

III liga: Jagiellonia II Białystok 2-2 Legia II Warszawa

Sobota, 19 listopada 2022 r. 13:59 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 17. kolejki III ligi Legia II Warszawa zremisowała na wyjeździe z Jagiellonią II Białystok 2-2. Do przerwy był bezbramkowy remis. Kolejne spotkania odbędą się wiosną.









Ostatnie jesienne spotkanie rozegrano w zimowych okolicznościach, chociaż samo boisko zostało dokładnie odśnieżone. W zespole Legii nastąpiło kilka zmian - z powodu nadmiaru żółtych kartek nie mogli wystąpić Igor Korczakowski i Filip Laskowski. Pierwszy kwadrans to spokojna gra z obu stron bez klarownych sytuacji bramkowych. To Jagiellonia prowadziła atak pozycyjny i była stroną dominującą. Dopiero w 18. minucie zawodnicy Legii wyszli z pierwszą szybszą akcją, jednak dobrze w bramce spisał się Abramowicz. Chwilę później Radosław Zyśk przeniósł piłkę nad poprzeczką bramki Jakuba Trojanowskiego. W 34. minucie po błędzie defensywy Sławomir Abramowicz faulował Wiktora Kamińskiego w polu karnym. Do jedenastki podszedł Karol Noiszewski, jednak nie zdołał pokonać bramkarza. Kolejne minuty przyniosły kilka stałych fragmentów dla warszawskiego zespołu, ale żadne z nich nie zostało zamienione na trafienie. Jeszcze w doliczonym czasie gry z linii bramkowej wybił piłkę Patryk Czerech, po uderzeniu głową Kamińskiego, a chwilę później sędzia zakończył pierwszą połowę.



Do drugiej części spotkania legioniści przystąpili bez zmian w składzie. W 49. minucie Jędrasik zdecydował się na uderzenie, ale trafił tylko w bramkarza. W 51. minucie bardzo groźna sytuacja dla gospodarzy po szybkiej kontrze. Zawodnik Jagiellonii nie trafił wprawdzie do bramki, ale jeszcze ręką zagrał Julien Tadrowski i sędzia wskazał na rzut karny. Tadrowski został jeszcze ukarany żółtą kartką, która wyklucza go z gry w pierwszym spotkaniu rundy wiosennej, z Pogonią Grodzisk Maz., które odbędzie się na początku marca. Co nie udało się Noiszewskiemu, wyszło Mikołajowi Wasilewskiemu. Zawodnik Jagiellonii pewnie wykonał jedenastkę i od 54. minuty gospodarze prowadzili 1-0. Mimo straty gola, legioniści nie forsowali tempa gry, nie rzucili się również do ataków. W 70. minucie po dośrodkowaniu ze stałego fragmentu gry do bramki trafił Jakub Kisiel. W 75. minucie w dużym zamieszaniu po strzale Konrada Wrzesińskiego piłka odbiła się jeszcze od ręki Michała Gładysza i sędzia ponownie wskazał na jedenasty metr. Ponownie do piłki podszedł Mikołaj Wasilewski i po raz drugi w tym spotkaniu umieścił piłkę w siatce. Nie minęły dwie minuty, a doszło do spięcia pomiędzy zawodnikami obydwu zespołów, a sędzia pokazał żółte kartki numer 9 i 10 w tym meczu. W końcówce spotkania ofensywę Legii wzmocnił Dawid Dzięgielewski. W 87. minucie nad poprzeczką posłał piłkę Kacper Wnorowski. Szkoda, bo uderzenie było całkiem niezłe. W 90. minucie do wyrównania doprowadził wprowadzony niedawno na boisko Dawid Dzięgielewski. W doliczonym czasie gry drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył zdobywca obu bramek dla Jagiellonii, Mikołaj Wasilewski, który bardzo ostro zaatakował jednego z zawodników Legii. Goście starali się wykorzystać przewagę liczebną, ale ich ataki nie przynosiły oczekiwanego skutku. Jeszcze w zamieszaniu w 97. minucie obok bramki uderzył Rafał Maciejewski. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2-2.





III liga: Jagiellonia II Białystok 2-2 (0-0) Legia II Warszawa

1-0 - 54' Mikołaj Wasilewski (k)

1-1 - 70' Jakub Kisiel

2-1 - 76' Mikołaj Wasilewski (k)

2-2 - 90' Dawid Dzięgielewski



Jagiellonia II: Abramowicz - Ozga, Czerech, Matsui - Pankiewicz, Wojciechowski (46' Orpik), Wiktoruk, Wrzesiński (85' Huczko) - Wasilewski, Zyśk (69' Wojdakowski), Twarowski



Legia II: 1. Jakub Trojanowski - 17. Julien Tadrowski, 26. Kacper Wnorowski, 24. Jan Ziółkowski, 27. Michał Gładysz - 18. Karol Noiszewski, 6. Jakub Kisiel (85' 25. Miłosz Pacek), 8. Filip Rejczyk (23. Kacper Skwierczyński) - 22. Jakub Jędrasik (85' 7. Dawid Dzięgielewski), 9. Wiktor Kamiński, 21. Igor Strzałek (70' 32. Rafał Maciejewski)



żółte kartki: Wasilewski, Zyśk, Orpik - Ziółkowski, Noiszewski, Rejczyk, Tadrowski, Wnorowski, Gładysz, Maciejewski

czerwona kartka: Wasilewski (za 2 żółte)



