Skaut Legii został dyrektorem sportowym Warty

Skaut Legii Warszawa Tadeusz Fajfer odchodzi z klubu i dołącza do Warty Poznań w roli dyrektora sportowego. Fajfer pracował w strukturach działów sportu wielu polskich klubów, w Legii Warszawa pracował od 2014 roku. - Dziękujemy Tadeuszowi za wkład w pracę działu skautingu, wysoki poziom merytoryczny i analityczny. Tadeusz będzie miał możliwości kontynuacji kariery zawodowej w dobrym miejscu i życzę mu powodzenia przy podjęciu nowego, ważnego dla niego wyzwania - mówi dyrektor skautingu Legii Warszawa Radosław Mozyrko.

Abc - 2 godziny temu, *.52.135 Kolejny sukces Miodka odpowiedz

Ding - 3 godziny temu, *.chello.pl Ze skauta w Legii na dyrektora w Warcie. W tym wieku każdy by przyjął każdy awans. odpowiedz

