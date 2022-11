Plus miesiąca

Plus listopada: Pięciu wyróżnionych

Czwartek, 17 listopada 2022 r. 09:30 Maciej Frydrych, źródło: Legionisci.com

W listopadzie legioniści rozegrali trzy mecze. Warszawiacy mierzyli się w Ekstraklasie z Lechią Gdańsk (2-1) i Śląskiem Wrocław (0-0), a w krajowym pucharze ponownie z gdańszczanami (2-2 k. 4-2). Na samym szczycie naszej klasyfikacji znalazło się ex aequo aż pięciu piłkarzy.



Najwyższe miejsce z dwoma pozytywnymi notami zajęli: Rafał Augustyniak, Josue, Maik Nawrocki, Lindsay Rose i Kacper Tobiasz. Pierwszy z nich zdecydowanie wskoczył na wyższe obroty. Augustyniak dobrze radził sobie w środku pola, ale również na pozycji stopera. Josue plusa nie uzyskał za potyczkę we Wrocławiu, gdzie zmarnował jedenastkę. We wcześniejszych dwóch ligowych spotkaniach był zdecydowanie kluczową postacią zespołu, co dobitnie pokazał pucharowy mecz w Gdańsku. Dla Nawrockiego listopad był bardzo udanym miesiącem. Obrońca otrzymał nawet powołanie do szerokiej kadry reprezentacji Polski na mistrzostwa świata w Katarze. Był to skutek jego pewnej postawy w defensywie Legii. Ciekawym przypadkiem jest Rose, który ponownie pokazuje, że złe demony są już za nim, a w każdym kolejnym spotkaniu gra agresywnie, ale przede wszystkim skutecznie. Tobiasz za to przede wszystkim we Wrocławiu pokazał, jak ważną postacią jest w Legii. Bramkarz wybronił spotkanie i to nie pierwszy raz w tym sezonie. Największą nagrodą dla niego jest dodatkowe powołanie do reprezentacji, aby brać udział w treningach pod okiem selekcjonera Czesława Michniewicza.









Minusa w każdym z trzech spotkań obejrzał Ernest Muci. To zdecydowanie nie jest czas Albańczyka, który prezentuje się bardzo słabo. Nie ma pomysłu na grę, znika na długie fragmenty meczów i podejmuje sporo błędnych decyzji. Jedną negatywną notę mniej otrzymali Robert Pich i Maciej Rosołek. Pierwszy z nich wchodził z ławki rezerwowych i na boisko nie wnosił nic. "Rossi" również nie może się pochwalić udanym miesiącem, pomimo że trener Kosta Runjaić bardzo na niego stawia.



Pełna klasyfikacja:

Rafał Augustyniak - 2

Josue - 2

Maik Nawrocki - 2

Lindsay Rose - 2

Kacper Tobiasz - 2

Bartosz Kapustka - 2 / 1

Makana Baku - 1

Artur Jędrzejczyk - 1

Cezary Miszta - 1

Filip Mladenović - 1

Yuri Ribeiro - 1

Bartosz Slisz - 1 / 2

Blaz Kramer - 1

Paweł Wszołek - 1

Robert Pich - 2

Maciej Rosołek - 2

Ernest Muci - 3