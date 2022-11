Legia wznawia treningi

1 grudnia Legia Warszawa wróci do treningów. Na początek odbędą się badania i testy wydolnościowe oraz wytrzymałościowe. Na poniedziałek zaplanowane jest natomiast sparingowe spotkanie z pierwszoligowym GKS-em Tychy. Plan Legii na nadchodzące dni: Czwartek, 1 grudnia, godz. 8:00 badania krwi, testy wydolnościowe, godz. 15:30 pierwszy trening Piątek, 2 grudnia, godz. 11:00 trening, testy wytrzymałościowe Sobota, 3 grudnia, godz. 11:00 trening Niedziela, 4 grudnia, godz. 11:00 trening Poniedziałek, 5 grudnia, godz. 13:00 sparing: Legia - GKS Tychy

Komentarze (2)

+ dodaj komentarz

dodaj

1234 - 7 minut temu, *.t-mobile.pl Woytek robisz świetne zdjęcia! odpowiedz

AchLeci t3n czas..., - 36 minut temu, *.133.7 WaLczyć!trenować!Warsaw!Legia!musi!panować! odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.