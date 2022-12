Czyte(L)nia

Biblioteka legionisty: Mistrzostwa Europy 2012. Kronika

Środa, 14 grudnia 2022 r. 10:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

"To pierwsza próba podsumowania tej największej imprezy sportowej w historii Polski. Dla nas wszystkich był to miesiąc pełen wielkich emocji, wzruszeń, także rozczarowań, gdy biało-czerwoni odpadli z turnieju już po fazie grupowej" - czytamy we wstępie do wydanej przed dziesięciu laty Kroniki Mistrzostw Europy 2012, rozgrywanych na stadionach w Polsce i Ukrainie.



Publikacja Sendsportu jest większego formatu, ale liczy niespełna 100 stron. Co znajdziemy w środku? Dokładne informacje nt. każdego ze spotkań, grupa po grupie. Na jednej stronie przygotowano opis danego spotkania z wszelkimi informacjami - składami, sędziami itp., ponadto dokładne statystyki, na kolejnej stronie dwa zdjęcia (głównie Grzegorza Wajdy) z danego spotkania.



W tym samym formacie przedstawiono również fazę pucharową, tj. ćwierćfinały, półfinały i finał. Nieznacznie więcej miejsca poświęcono mistrzom Europy z 2012 roku - Hiszpanom. Ich skład przedstawiono bardziej szczegółowo, podobnie jak samą drogę tejże reprezentacji do finałów Mistrzostw Europy. W podobny sposób przedstawiono reprezentację Polski na pamiętne Euro, a dwie strony poświęcono na statystyki turnieju, tj. najlepszych strzelców, najczęściej faulowanych, itp.



Na koniec autor przygotował tabelę wszech czasów finałów Mistrzostw Europy (1960-2012) oraz kilka większych fotografii kibiców (głównie przebierańców) z turnieju rozgrywanego w naszym kraju. Takie publikacje, szczegółowo opisujące daną imprezę, najczęściej docenia się dopiero po latach, nie zaś bezpośrednio po ich zakończeniu. Kronika wydana została we wrześniu 2012, kilka tygodni po Euro.



Tytuł: Mistrzostwa Europy 2012. Kronika

Autor: Kamil Wójkowski

Wydawnictwo: Sendsport

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 96

Cena okładkowa: 64 zł



