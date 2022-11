W sobotę ostatni w tym roku mecz rugbistów

W najbliższą sobotę, rugbiści Legii Warszawa rozegrają ostatnie I-ligowe spotkanie w roku 2022. Legioniści, w zaległym meczu, podejmować będą Budowlanych Łódź na boisku przy Obrońców Tobruku 11 na Bemowie. Bilety wstępu kosztują 20 złotych, zapraszamy! Po pięciu kolejkach nasz zespół plasuje się na miejscu piątym w tabeli i ma 5 punktów mniej od drużyny z Łodzi. Liczymy na to, że nasi gracze pokrzepieni wygraną w derbowym meczu z AZS-em AWF, sprawią swoim kibicom miłą niespodziankę i wygraną zakończą rok 2022. Termin meczu: sobota, 19 listopada 2022 roku, g. 17:00 Adres: ul. Obrońców Tobruku 11 (BOPN) Cena biletów: 20 złotych

