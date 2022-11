Niewiadomska wicemistrzynią Europy K-1

Zawodniczka Legia Fight Club, Aleksandra Niewiadomska została wicemistrzynią Europy w kat. -65 kilogramów w formule K-1. Kick-bokserskie Mistrzostwa Europy rozegrane zostały w tureckiej Antalyi. Legionistka, która na co dzień trenuje pod okiem Karola Łady, w środę przed południem, w półfinale, po bardzo dobrej walce pokonała Greczynkę, Christinę Papasotiriou. - Walka z reprezentantką Grecji potoczyła się od początku po mojej myśli. Cały czas kontrolowałam przebieg pojedynku, jestem zadowolona z pracy kopnięciami, kolanami, a także ciosami głównie prostymi. Cieszę się również z bardzo dobrej współpracy z narożnikiem - powiedziała legionistka po półfinałowej walce. We wczorajszym finale, Ola przegrała na punkty z Turczynką, Nagihan Kalyoncu i zdobyła srebrny medal. Legionistce gratulujemy sukcesu!

Topos - 7 godzin temu, *.centertel.pl Brawo jesteś najlepsza odpowiedz

