Boks

Rośkowicz coraz bliżej strefy medalowej Mistrzostw Świata Juniorów

Sobota, 19 listopada 2022 r. 19:07 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W hiszpańskiej La Nucii trwają Mistrzostwa Świata Juniorów w boksie, w których wystartowało dwóch pięściarzy Klubu Bokserskiego Legia. Bartłomiej Rośkowicz w kat. -63,5 kg pokonał na punkty (4:1) w 1/32 finału Lee Hyeona Wooka z Korei Południowej. Sędziowie punktowali 29:28, 29:28, 28:29, 30:27 i 30:27. W kolejnej walce, która miała miejsce w czwartek, legionista pokonał Fina, Johannesa Suhonena przez nokaut w pierwszej rundzie (po prawym prostym) i awansował do 1/8 finału. W sobotę nasz zawodnik wykonał kolejny krok i w pełni zasłużenie zwyciężył (4-1) Belga, Ghayeniana Vaskena awansując do 1/4 finału. "Pełna kontrola przez cały pojedynek dały trzecie zwycięstwo na tych mistrzostwach. Bez spinki i utrzymanie ciśnienia" - podsumował tę walkę klubowy trener naszego zawodnika, Grzegorz Proksa.



Wygrana na tym etapie rywalizacji, z Turkiem, zapewni naszemu pięściarzowi awans do strefy medalowej. Rośkowicz ma szanse powalczyć o wyjazd na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w kat. -63,5 kg., które odbędą się za dwa lata.



Artur Proksa przegrał pierwszą walkę (w 1/32 finału) podczas Mistrzostw Świata Juniorów w kat. -60kg z Hiszpanem, Danielem Galisteo. Sędziowie jednogłośnie (5-0) uznali wyższość zawodnika gospodarzy mistrzostw, punktowano 27:29 oraz czterokrotnie 28:29.