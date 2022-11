26-27.11: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 25 listopada 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii w niedzielę zagrają ligowe spotkanie w Lublinie, z którego transmisję będzie można obejrzeć w Polsacie Sport Extra. W sobotę zachęcamy do wspierania naszych siatkarzy, którzy o 18:00 na Mokotowie podejmować będą Lechię Tomaszów Maz. Bilety w cenie 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne) do kupienia przy wejściu do hali. W sobotni wieczór wyjazdowe spotkanie z Clearexem Chorzów rozegrają nasi futsaliści. W sobotę i niedzielę pod balonem przy Łazienkowskiej odbędzie się kolejna edycja turnieju Legia Cup. Wstęp wolny!



Malwina Rowińska i Tomasz Berkieta z tenisowej Legii biorą udział w turnieju ITF juniorów w Meksyku.



Rozkład jazdy:

26.11 g. 18:00 AZS UJK Kielce - Legia II Warszawa [kosz]

26.11 g. 18:00 Legia Warszawa - Lechia Tomaszów Maz. [siatka, ul. Niegocińska 2a]

26.11 g. 19:00 Clearex Chorzów - Legia Warszawa [futsal]

27.11 g. 17:30 Start Lublin - Legia Warszawa [kosz]



Młodzież:

26.11 g. 12:00 Legia U19 - Jagiellonia Białystok 04/5 [CLJ U19][LTC]

26.11 g. 14:00 Wisła Kraków 11 - Legia U12 (sparing)[Myślenice]

26.11 g. 19:00 Legia U10 - Barca Academy 13 [ul. Łazienkowska 3]

27.11 g. 12:00 Jagiellonia Białystok 06 - Legia U17 [CLJ U17][Białystok, ul. Instalatorska]

27.11 g. 12:30 Raków Częstochowa 07 - Legia U16 [Częstochowa]

27.11 g. 14:30 Raków Częstochowa 09 - Legia U14 [Częstochowa]



W piątek i sobotę, Legia U13 rozegra w Gorzowie na obiektach Warty serię gier kontorlnych. Rywalami będą: Śląsk Wrocław, Polonia Słubice, Pogoń Szczecin, Warta Gorzów i Pogoń Szczecin Football Schools.



Turniej Legia Cup (roczniok 2012 i mł.):



Po przerwie spowodowanej pandemią, wraca tradycyjny turniej Legia Cup. 12 drużyn U11 z całego świata rywalizować będzie w dniach 26-27 listopada pod balonem przy Łazienkowskiej. Rywalizacja rozpocznie się w sobotę o 9:00. Mecze tego dnia potrwają do 19:00, a w niedzielę zespoły będą rywalizować od 9:00 do 12:00.



Mecze Legii:



Sobota: 9:40 PDA / Vistula S.C. (USA), 10:40 PSV Eindhoven (Holandia), 11:40 Hertha Berlin (Niemcy), 12:40 Manchester United (Anglia), 13:40 DAC 1904 Dunajska Streda (Słowacja), 16:10 Sparta Praga (Czechy), 17:10 RB Salzburg (Austria), 18:30 DTFS (Czesko-Niemiecka Szkółka Piłkarska);



Niedziela: 9:40 Reprezentacja Mazowieckiego ZPN, 10:40 Aston Villa (Anglia), 11:40 UKS Varsovia (zwycięzca turnieju eliminacyjnego dla Klubów Partnerskich Legii).