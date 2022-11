Polska - Chile. Legioniści na ławce rezerwowych

Dwaj legioniści - Artur Jędrzejczyk i Kacper Tobiasz - znaleźli się na ławce rezerwowych na towarzyskie spotkanie reprezentacji Polski z Chile, które o godzinie 18 rozegrane zostanie na stadionie Legii. Dla Tobiasza jest to debiut w takiej roli. Polska: 12. Łukasz Skorupski - 25. Robert Gumny, 5. Jan Bednarek, 15. Kamil Glik, 14. Jakub Kiwior - 24. Przemysław Frankowski, 10. Grzegorz Krychowiak, 17. Szymon Żurkowski, 19. Sebastian Szymański - 7. Arkadiusz Milik, 16. Karol Świderski Rezerwowi: 1. Wojciech Szczęsny, 2. Matty Cash, 3. Artur Jędrzejczyk, 4. Mateusz Wieteska, 6. Krystian Bielik, 8. Damian Szymański, 9. Robert Lewandowski, 11. Kamil Grosicki, 13. Jakub Kamiński, 18. Bartosz Bereszyński, 20. Piotr Zieliński, 21. Nicola Zalewski, 22. Kamil Grabara, 23. Krzysztof Piątek, 26. Kacper Tobiasz

MonsteR (L) Miłkowice - 2 godziny temu, *.tpnet.pl Moja 11. 1

Szczęsny

Cash ... Wieteska ... Kiwior ... Zalewski

Krychowiak ... D. Szymański

S.Szymański ... Zieliński ...Kamiński

Lewandowski

Moja 11. 2

Szczęsny

Jędrzejczyk ... Wieteska ... Kiwior

Cash ... Krychowiak ... S.Szymański ... Zalewski

Zieliński

Lewandowski ... Milik



