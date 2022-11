Szpilka nie zmierzy się z Wrzoskiem w Szczecinie

Podczas styczniowej gali KSW78 w Szczecinie nie dojdzie jednak do zapowiadanej walki Arka Wrzoska z Arturem Szpilką. Szpilka doznał kontuzji kręgosłupa i obecnie przebywa w szpitalu czekając na operację. Na razie nie wiadomo, czy Wrzosek pozostanie w karcie walk, czy jego występ zostanie przeniesiony na kolejną galę - wkrótce federacja powinna podać informację w tej sprawie.

ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl To chyba nie pierwszy w ostatnim czasie raz, gdy walka Wrzoska nie dochodzi do skutku? odpowiedz

