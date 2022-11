Po meczu ze Śląskiem Wrocław piłkarze Legii udali się na dwutygodniowe urlopy. Do zajęć wrócą 1 grudnia. Do przerwy świąteczno-noworocznej legioniści przygotowywać się będą w Legia Training Center. W tym czasie rozegrają dwa spotkania kontrolne - z GKS-em Tychy i Motorem Lublin. W dniach 6-16 stycznia zespół będzie przebywać na zgrupowaniu w tureckim Belek, gdzie rozegra 3 sparingi. Pierwsza wiosenna kolejka zaplanowana jest na koniec stycznia. Plan przygotowań Legii: 1.12. - pierwszy trening w LTC 5.12. godz. 13:00 - sparing: Legia - GKS Tychy 10.12. - sparing: Legia - Motor Lublin 6-16.01. - zgrupowanie w Belek (3 sparingi) od 17.01. - treningi w LTC 27.01.-30.01. start rundy wiosennej

Wycior - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Jaki jest sens grudniowych przygotowań jeżeli po 3 tygodniach będą kolejne 2 bez treningów? Czy ktoś kto zna się na trenerce może mi to jakoś logicznie wytłumaczyć? odpowiedz

asd223 - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl @Wycior: żeby nie tyli na zbyt długich wakacjach odpowiedz

Kim - 4 godziny temu, *.106.67 Dubaj za drogi? :D odpowiedz

ding - 4 godziny temu, *.chello.pl @Kim: Tokeny się za słabo sprzedają :-D odpowiedz

