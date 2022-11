Koszykówka

Zapowiedź meczu z BC Oostende

Poniedziałek, 21 listopada 2022 r. 12:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Legiakosz.com

We wtorek wieczorem, mniej więcej godzinę po zakończeniu pierwszego meczu na Mundialu w Katarze przez reprezentację Polski, ważne wyjazdowe spotkanie Ligi Mistrzów rozegrają koszykarze Legii Warszawa. Nasz zespół czeka rewanżowe spotkanie fazy grupowej z belgijskim Filou Oostende.



Legia realne szanse na wyjście do kolejnej fazy rozgrywek będzie miała tylko w przypadku wygranej różnicą 10 punktów - czyli wyżej niż Belgowie zwyciężyli na Torwarze. Wówczas o zajęciu co najmniej trzeciego miejsca decydować będą wyniki dwóch ostatnich kolejek, w których nasz zespół czekają mecze z Hapoelem Holon (w) i Galatasaray Stambuł (d). Filou z Galatasaray zagra na wyjeździe, a w ostatniej kolejce podejmować będzie Hapoel. W zasięgu Legii, przynajmniej teoretycznie, oczywiście w przypadku samych wygranych, jest jeszcze miejsce drugie, które w fazie play-in, którą gwarantuje również miejsce trzecie, zapewnia przewagę parkietu. Potencjalnym rywalem na tym etapie rozgrywek, jest na ten moment jeden z zespołów: Igokea Aleksandrovac (Bośnia i Hercegowina), Bahcesehir Stambuł (Turcja) i ERA Nymburk (Czechy).



Klub z Oostendy wspierany jest przez markę piwa Filou, warzone przez browar Van Honsebrouck i od czterech lat występuje pod obecną nazwą. Na swoim koncie mają wiele sukcesów na krajowym podwórku - zdobyli aż 23 mistrzostwa Belgii i 20 krajowych pucharów. Zespół regularnie występuje w europejskich pucharach - obecny sezon jest szóstym z kolei, w którym gra w Basketball Champions League. Najlepiej w tych rozgrywkach spisali się przed dwoma laty, kiedy dotarli do czołowej 16-tki. TOP16 jest również celem Belgów na obecny sezon.







Od ostatniego meczu obu drużyn mijają cztery tygodnie. W tym czasie Legia nie wykonała żadnych ruchów kadrowych. Belgowie z kolei zakontraktowali Alexa Barcello, który trafił do Oostendy z greckiego Kolossos Rhodes BC. Nowy obwodowy Filou bardzo dobrze rzuca z dystansu - w ostatnim sezonie miał 42% skuteczności za 3, a w sezonie 2019/20 aż 48,6%. Przed meczem z Legią zaliczy debiut w meczu ligowym.



Zespół z Oostendy w ligowych rozgrywkach radzi sobie bardzo dobrze - obecnie z bilansem 8-2 prowadzi w tabeli BNXT. Przed meczem z Legią, Belgowie ostatnie spotkanie rozegrali w sobotni wieczór - na własnym parkiecie z Hubo Limburg United (wygrana 85:77), dzień później niż Legia w Dąbrowie Górniczej. Przed tygodniem, w trakcie przerwy na mecze reprezentacji, Filou rozegrał sparingowe spotkanie z francuskim Lille.







W rozgrywkach ligowych, w których biorą udział zespoły z Belgii i Holandii, najlepszym strzelcem zespołu jest Breein Tyree, zdobywający średnio 14,4 pkt. na mecz. W BCL zawodnik ten zdobywa 18,3 pkt. Tyree był też najlepszym strzelcem Belgów w pierwszym meczu z Legią - zdobył wówczas 18 punktów. Dwucyfrowe zdobycze punktowe zanotowali również Haris Bratanovic (13 pkt.) oraz Tre'shawn Thurman (10). Do tamtego meczu Belgowie przystępowali po bardzo słabym występie w lidze. Przeciwko Legii może nie zagrali olśniewająco, ale w czwartej kwarcie wykorzystali przestój w ataku legionistów i zwyciężyli w pełni zasłużenie. Teraz gracze Filou przystąpią do meczu w zupełnie innych nastrojach - dwa mecze po spotkaniu z Legią, a przed przerwą reprezentacyjną wygrali bardzo pewnie - najpierw na własnym parkiecie zwyciężyli RSW Liege Basket różnicą... 46 punktów, a następnie pokonali w Brukseli miejscowy Circus 115:84. W pierwszym meczu z Legią w belgijskim zespole zabrakło kontuzjowanego Dusana Djordjevicia. W pierwszym meczu z Legią w belgijskim zespole zabrakło kontuzjowanego Dusana Djordjevicia. Kapitan Oostendy doznał urazu stopy w meczu z Kangoeroes Mechelen i wiadomo już, że na pewno nie zobaczymy go w meczu rewanżowym - powrót na parkiet przewidywany jest na początek przyszłego roku. Przeciwko Legii z kadry meczowej Filou ani minuty nie zagrali 19-letni podkoszowy Xander Pintelon oraz skrzydłowy Salim Kediambiko. Obaj wystąpili w ostatnich dwóch spotkaniach swojej drużyny, choć w skromnym wymiarze czasowym. Vrenz Bleijenbergh, który miał naderwany mięsień łydki podczas meczu w Brukseli, ma być gotowy właśnie na mecz z Legią. Haris Bratanovic zmagał się w ostatnich dniach z urazem ścięgna podkolanowego i jego występ przeciwko Legii stoi pod znakiem zapytania. Na pewno w belgijskim zespole nie zagra Servaas Buysschaert, który potrzebuje jeszcze paru tygodni rehabilitacji.



W barwach Legii, w porównaniu z pierwszym spotkaniem, zobaczymy na parkiecie Travisa Leslie, który po kilkutygodniowej pauzie po kontuzji, wrócił do gry przy okazji meczu z Twardymi Piernikami Toruń, jeszcze przed reprezentacyjną przerwą. Sam zawodnik zgłaszał chęć do gry już w pierwszym meczu na Torwarze, ale wówczas sztab medyczny nie wyraził zgody na zbyt wczesny powrót do gry po doznanej kontuzji. W ostatni piątek legioniści bardzo słabo zaprezentowali się przy okazji wyjazdowego meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza i nie potwierdzili coraz lepszej dyspozycji, jaką można było zobaczyć podczas dwóch wcześniejszych spotkań Energa Basket Ligi. W Dąbrowie przede wszystkim kulała gra w obronie, brakowało też walki o każdą piłkę i zespołowości, czyli wszystkiego, co przeciwstawili naszej drużynie podopieczni Jacka Winnickiego. Pozostaje nam wierzyć, że we wtorek nasz zespół przystąpi do meczu żądny rehabilitacji za ten słaby występ, tym bardziej, że w BCL to ostatnia szansa dla Legii, by zachować szanse na awans do kolejnego etapu Ligi Mistrzów. Po zeszłorocznych udanych występach w FIBA Europe Cup, apetyty naszych kibiców na pewno są spore.



Wtorkowe spotkanie rozegrane zostanie w 5-tysięcznej hali COREtec Dôme. Obiekt został otwarty w 2006 roku jako Sea'Arena. W kolejnych latach oficjalna nazwa hali zmieniała się parokrotnie - na Sleuyter Arena (2006-2016) oraz Versluys Dôme (2016-22), a obecną nazwę nosi od kilku miesięcy.



Legia na wyjazd ruszy w poniedziałek około południa, kiedy nasz zespół z lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie wyleci do holenderskiego Eindhoven, skąd 200 kilometrów nasz zespół podróżować będzie autokarem. W poniedziałek wieczorem legioniści przeprowadzą pierwszy trening w hali COREtec Dôme.



Spotkanie poprowadzi trójka sędziów: Martin Horozov (Bułgaria), Luis Castillo (Hiszpania) i Sergii Zashchuk (Ukraina). Bezpośrednią transmisję będzie można zobaczyć na TVP Sport (w aplikacji mobilnej) oraz na sport.tvp.pl. Początek o godzinie 20:00.



FILOU OOSTENDE

Liczba wygranych/porażek: 7-3

Liczba wygranych/porażek u siebie: 4-1

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 76,3 / 79,7

Średnia skuteczność rzutów z gry: 44,7%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 34,1%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 54,5%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 68,3%



Skład: Breein Tyree, Dusan Djordjevic, Alex Barcello (rozgrywający), Matteo Verstraete, Simon Buysse, Olivier Troisfontaines (rzucający), Keye Van Der Vuurst de Vries, Salim Kediambiko, Vrenz Bleijenbergh, Tre'shawn Thurman, Xander Pintelon, Pierre-Antoine Gillet, Maarten Vandenbossche (skrzydłowi), Servaas Buysschaert, Haris Bratanovic, Jesse Waleson (środkowi)

trener: Dario Gjergja, as. Gaëlle Bouzin, Thierry Declercq



Przewidywana wyjściowa piątka: Breein Tyree, Keye Van Der Vuurst de Vries, Tre'shawn Thurman, Vrenz Bleijenbergh, Haris Bratanovic.



Najwięcej punktów: Breein Tyree 55 (śr. 18,3), Tre'shawn Thurman 45 (15,0), Haris Bratanović 29 (9,7).



Ostatnie wyniki: Heroes Den Bosch (d, 90:82), Galatasaray Stambuł (d, 78:92), Kangoeroes Mechelen (w, 91:97), Hapoel Holon (w, 88:83), Okapi Aalst (d, 95:67), Spirou Charleroi (w, 92:70), Legia Warszawa (w, 59:68), RSW Liege Basket (d, 108:62), Circus Brussels (w, 84:115), Hubo Limburg United (d, 85:77).



Ostatnie mecze obu drużyn:

26.10.2022 Legia Warszawa 59:68 Filou Oostende



LEGIA WARSZAWA

Liczba wygranych/porażek: 4-7

Liczba wygranych/porażek na wyjeździe: 1-3

Średnia liczba punktów zdobywanych/traconych: 70,3 / 79,3

Średnia skuteczność rzutów z gry: 39,8%

Średnia skuteczność rzutów za 3: 36,4%

Średnia skuteczność rzutów za 2: 43,1%

Średnia skuteczność rzutów za 1: 60,0%



Skład: Łukasz Koszarek, Ray McCallum, Szymon Kołakowski, Bartosz Prokopowicz (rozgrywający), Travis Leslie, Devyn Marble, Benjamin Didier-Urbaniak (rzucający), Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Grzegorz Kamiński, Jakub Śliwiński (skrzydłowi), Geoffrey Groselle, Dariusz Wyka, Jakub Sadowski (środkowi)

trener: Wojciech Kamiński, as. Marek Zapałowski, Maciej Jamrozik



Przewidywana wyjściowa piątka: Ray McCallum, Devyn Marble, Janis Berzins, Grzegorz Kulka, Geoffrey Groselle.



Najwięcej punktów: Ray McCallum 49 (śr. 16,3), Janis Berzins 32 (10,7), Devyn Marble 30 (10,0).



Ostatnie wyniki: Sokół Łańcut (w, 72:83), Śląsk Wrocław (d, 63:76), Hapoel Holon (d, 81:84), Spójnia Stargard (d, 69:71), Galatasaray Stambuł (w, 86:71), Anwil Włocławek (d, 78:70), King Szczecin (w, 69:65), Filou Oostende (d, 59:68), Czarni Słupsk (d, 70:63), Twarde Pierniki Toruń (d, 81:68), MKS Dąbrowa Górnicza (w, 93:76).



Termin meczu: wtorek, 22 listopada 2022 roku, g. 20:00

Adres hali: Oostende, Northlaan 13 (COREtec Dôme)

Pojemność hali: 5000 miejsc

Ceny biletów: 5, 8 i 12 euro (ulgowe) oraz 10, 18 i 22 euro (normalne)

Transmisja: TVP Sport