Konkurs: Budowa stadionu

Czwartek, 17 listopada 2022 r. 12:55 Redakcja

Dokładnie 14 lat temu rozpoczęła się budowa nowego stadionu przy Łazienkowskiej 3, na którym na co dzień mecze rozgrywa Legia Warszawa. Niedawno w sprzedaży pojawił się pojawiły się puzzle 3D, z których w prosty sposób możecie ułożyć makietę obiektu. Produkt przygotowany został przez firmę Habarri powstał w ścisłej współpracy z klubem. Dziś w naszym serwisie możecie wygrać 3 takie stadiony. Co trzeba zrobić? Prawidłowo odpowiedzieć na poniższe 4 pytania.







Habarri specjalizuje się w tego typu produkcjach - w sklepie firmy dostępnych jest wiele różnych modeli stadionów - m.in. Stadion Narodowy, Camp Nou, San Siro, Old Trafford, Wembley, czy słynna Bombonera z Ameryki Południowej.



Stadion Legii wykonany jest z dobrej jakości, trwałego materiału, jednocześnie na tyle elastycznego, że składa się w bardzo łatwy sposób. Instrukcja jest czytelna, a poszczególne elementy dodatkowo ponumerowane. Samo składanie zajmuje ok. 2-3 godziny i może być doskonałą zabawą dla całej rodziny. Jest na tyle proste, że spokojnie poradzą sobie także dzieci. Ponadto nie wymaga dodatkowych narzędzi czy kleju. Złożone już elementy, dobrze się trzymają i nie wypadają z konstrukcji.



Cena stadionu to 109 zł.





KONKURS



UWAGA! Przy wstawianiu odpowiedzi należy podać e-mail - tylko w ten sposób skontaktujemy się ze zwycięzcami. Liczy się pierwsza odpowiedź, nie można odpowiadać więcej niż raz . Komentarze publikowane są z niewielkim opóźnieniem, natomiast o czasie udzielenia odpowiedzi decyduje moment wciśnięcia przycisku DODAJ.



Pytanie 1. W którym roku otwarty został pierwszy stadion Legii?



Pytanie 2. Kto był rywalem Legii w pierwszym meczu na starym stadionie?



Pytanie 3. Jakim wynikiem zakończył się ostatni mecz Legii rozegrany na starym stadionie?



Pytanie 4. Kto był trenerem Legii w momencie rozpoczęcia budowy nowego stadionu?



Punktacja za każdy mecz:

- 1 pkt. za poprawną odpowiedź



O wygranej decydują kolejno:

1. liczba zdobytych punktów

2. w przypadku równej liczby punktów dokładna godzina wysłania odpowiedzi (kto pierwszy, ten lepszy)



Nagrody:

1. miejsce - 1 stadion

2. miejsce - 1 stadion

3. miejsce - 1 stadion



Koniec przyjmowania zgłoszeń w czwartek o godz 23:59:59.











Specyfikacja stadionu piłkarskiego Legia Warszawa w formie puzzli 3D:

- wymiary po złożeniu: długość: 31,6 cm szerokość: 30,4 cm wysokość: 6 cm

- waga z opakowaniem: 0,5 kg

- liczba elementów: 154

- materiał: pianka

- rekomendowany wiek: 7+

- poziom trudności: 4/5

- czas składania: 120 min

- do zestawu dołączona jest czytelna instrukcja

- wspiera rozwój: zdolności manualnych, logicznego myślenia, koncentracji

- potrzebne narzędzia: nie wymaga

- produkt posiada certyfikat CE

- produkt jest zgodny z normą EN71-1, EN71-3