U-19: Malta 1-5 Polska. Grał Kikolski

Reprezentacja Polski U-19 prowadzona przez Marcina Brosza w swoim ostatnim meczu turnieju towarzyskiego wygrała 5-1 (0-0) z Maltą. Pełne spotkanie rozegrał wypożyczony z Legii Warszawa do Pogoni Siedlce Maciej Kikolski. U-19: Malta 1-5 Polska Zak Barbara 61 - Filip Koperski 50, Kacper Urbański 56, Jan Żuberek 63, 65, 85 Malta: 12. Luca Camilleri - 17. Alex Spiteri (82, 16. Jake Grech), 6. Braden Flannery, 2. Jake Vassallo, 13. Matthias Ellul, 11. Benjamin Hili (58, 3. Matteo Gambin) - 20. Zak Barbara (71, 10. Brookly Borg), 14. Andy Borg, 5. Jake Micallef (57, 4. Lucas Scicluna), 21. Alfie Bridgman - 22. Kian Leonardi (71, 9. Isaiah Micallef) Polska: 12. Maciej Kikolski - 5. Kacper Skrobański, 16. Wiktor Matyjewicz, 2. Tommaso Guercio - 3. Filip Koperski, 15. Filip Kocaba (30, 15. Dominik Biniek), 10. Kacper Urbański (84, 6. Iwo Kaczmarski), 9. Tomasz Pieńko, 20. Miłosz Brzozowski - 19. Mateusz Kowalski (46, 11. Jan Żuberek), 18. Szczepan Mucha (67, 8. Antoni Kozubal) żółte kartki: Micallef, Ellul - Matyjewicz Tabela: 1. Niemcy 2 6 10- 0 2. Portugalia 2 6 4- 1 3. Polska 3 3 5- 6 4. Malta 3 0 2-14

