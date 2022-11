Średnia wieku składu Legii w rundzie jesiennej

Piątek, 18 listopada 2022 r. 14:28 Woytek, źródło: Legionisci.com

W obecnym sezonie we wszystkich meczach średnia wieku wyjściowej jedenastki Legii Warszawa wyniosła 26,73 lat. To ponad 0,44 roku więcej niż w poprzednim sezonie (26,29). Jeżeli dodamy do tego zawodników, którzy pojawiali się na boisku z ławki rezerwowych, to średnia zmniejsza się do 26,58 lat. W Legii zdecydowanie spadł odsetek występów nastolatków, a wzrosła występów liczba graczy powyżej 30 roku życia.



Najstarsza Legia zagrała w rewanżowym meczu z Radomiakiem Radom - średnia 28,73 lat. Wówczas w składzie znalazło się siedmiu zawodników powyżej 30 lat. Z kolei najmłodszy skład Kosta Runjaić wystawił w pucharowym starciu z Wisłą Płock - 25,64 lat. W tym meczu na boisku było siedmiu zawodników poniżej 26 lat.









W sumie dotychczasowych w 20 meczach sezonu 2022/23 zanotowaliśmy:

- 15 występy graczów poniżej 20. roku życia [5%] (Tobiasz)

- 126 występów graczy między 20-25 rokiem życia [41%]

- 43 występy graczy między 26-29 rokiem życia [14%]

- 123 występy graczy co najmniej 30-letnich [40%]





Dla porównania w poprzednim sezonie w 36 meczach zanotowaliśmy:

- 42 występy graczy poniżej 20. roku życia [7,9%] (Włodarczyk, Skwierczyński, Kisiel, Miszta, Tobiasz, Skibicki, Rosołek)

- 275 występów graczy między 20-25 rokiem życia [50,8%]

- 55 występów graczy między 26-29 rokiem życia [10,1%]

- 169 występów graczy co najmniej 30-letnich [31,2%]



Kolejny raz zmalał procent występów nastolatków i dodatkowo drastycznie zmniejszyła się ich liczba, bo jedynym był Kacper Tobiasz.



W grającym składzie aż o 10& wzrósł odsetek zawodników ponad 30-letnich i o tyle samo graczy między 20-25 rokiem życia.



Najstarszym zawodnikiem Legii jest Artur Jędrzejczyk - 35 lat, a najmłodszym, który pojawił się na murawie, był 19-letni Kacper Tobiasz, urodzony 4 listopada 2002 roku.