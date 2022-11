PP: Walkower na korzyść Śląska

Znamy już komplet zwycięzców 1/8 finału Pucharu Polski. Do tego grona dołączył Śląsk Wrocław. Zgodnie z orzeczeniem Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN, w związku z opuszczeniem pola gry przed zakończeniem meczu, zawody zostały zweryfikowane jako walkower 0-3 na niekorzyść drużyny Sandecja Nowy Sącz. Obowiązujące przepisy PZPN stanowią, że decyzja o wcześniejszym zakończeniu meczu może być podjęta wyłącznie przez sędziego lub delegata PZPN. Ze zgromadzonej przez Komisję dokumentacji wynika jednoznacznie, że bezpośrednią przyczyną niedokończenia zawodów była odmowa kontynuowania gry przez drużynę gospodarzy. W takim przypadku, zgodnie z § 7 ust. 6 pkt 9) Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, zawody należało zweryfikować jako walkower na niekorzyść tej drużyny, niezależnie od okoliczności, które skłoniły zawodników do opuszczenia boiska, a które jednocześnie stały się przedmiotem odrębnego postępowania wszczętego przez Komisję Dyscyplinarną PZPN. Jednocześnie Komisja Dyscyplinarna PZPN za okrzyki rasistowskie ze strony kibiców postanowiła ukarać Śląsk Wrocław zakazem wyjazdów zorganizowanych grup kibiców w wymiarze 6 miesięcy w rozgrywkach Pucharu Polski oraz karą pieniężną w wysokości 190 000 zł. Komisja Dyscyplinarna uznała, iż pomimo zaistnienia przesłanek określonych w art. 67 Regulaminu Dyscyplinarnego, zastosowanie sankcji w postaci walkowera na niekorzyść Śląska Wrocław naruszyłoby zasady sportowej rywalizacji. Komisja uznając odpowiedzialność klubu za zachowanie swoich kibiców stwierdziła, że niezasadnym jest podważanie wyniku osiągniętego na boisku, a adekwatnymi karami są wysoka kara finansowa i zakaz wyjazdowy. W 1/4 finału PP zagrają: KKS Kalisz Górnik Łęczna Legia Warszawa Motor Lublin Raków Częstochowa Śląsk Wrocław Lechia Zielona Góra Pogoń Siedlce Losowanie odbędzie się po mistrzostwach świata w Katarze.

(L)eve(L)64 - 19 minut temu, *.plus.pl Czy wie ktoś dlaczego PZPN nie chce stworzyć rankingu drużyn i czołówka w czasie losowań byłaby rozstawiana? odpowiedz

Rks - 28 minut temu, *.vectranet.pl @L: A za butelki u pyrow pyry tylko 50 tysięcy odpowiedz

Korek - 50 minut temu, *.chello.pl Zapachniało starym betonem. Dlaczego mnie to nie dziwi...? odpowiedz

Polska - 1 godzinę temu, *.inetia.pl W następnej rundzie wyjazd do Zielonej Góry chcę!!! odpowiedz

Nec - 55 minut temu, *.net.pl @Polska : ja też :) odpowiedz

Ding - 1 godzinę temu, *.chello.pl Dlaczego mam pewność, że na finał odewieszą Śląskowi zakaz (gdy awansuje). odpowiedz

grzesiek - 52 minuty temu, *.centertel.pl @Ding: nie awansuje. Puchar dla Legii albo Rakowa. odpowiedz

Za długo i za duzo - 1 godzinę temu, *.centertel.pl olew gamoniu, jeździłeś kiedyś na sloniu odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl rozsądne orzeczenie, choć zakaz wyjazdowy powinien (wg mnie) być dłuższy i dotyczyć również ligi, kara finansowa zaś zbyt wysoka, przecie to klub płaci, debile się bawią a klub - więc normalni cierpią... odpowiedz

grzesiek - 1 godzinę temu, *.centertel.pl skandaliczna decyzja odpowiedz

L - 53 minuty temu, *.plus.pl @grzesiek: hahah. Dobry z Ciebie ancymon. odpowiedz

dexPL - 25 minut temu, *.183.233 @grzesiek:

Skandaliczna to by była inna decyzja niż podjęto. Wtedy co drugi mecz by się kończył walkowerem przy zielonym stoliku - wystarczy kilku podstawionych kibiców i masz awans w pucharach.

Chciałbyś aby Legia była w półfinale PP, prowadziła 3-0, a tam drużyna przeciwników schodzi z boiska - bo kilku kibiców na trybunach krzyknęło coś albo wydało jakiś odgłos? Wtedy nagle chciałbyś, aby liczył się wynik z boiska - czyż nie? odpowiedz

