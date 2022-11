Statystyczne podsumowanie rundy jesiennej

Środa, 23 listopada 2022 r. 13:23 Maciej Frydrych i Woytek, źródło: Legionisci.com

Półtora tygodnia temu legioniści zakończyli zmagania w 2022 roku. Runda jesienna była zdecydowanie lepsza od zeszłorocznej, o której cały czas próbujemy zapomnieć. Jak wyglądają statystyki ostatnich miesięcy w Legii? Zapraszamy na tradycyjne podsumowanie.



Mecze Legii



11 (55%)

ZWYCIĘSTWA 3 (30%)

REMISY 6 (15%)

PORAŻKI



Mając w pamięci fatalny sezon 2021/22, przy Łazienkowskiej mało kto mówił o mistrzostwie, a co dopiero o dublecie. Inną drogę przyjęli zawodnicy, którzy starali się otwarcie mówić o najwyższych celach, jakie im przyświecają, jednak ich głos był wyciszany. Kosta Runjaić bardziej realistycznie podchodził tematu, bo był świadomy, że do rywalizacji z najlepszymi potrzebuje wzmocnień. Wiele osób nie daje szans Legii na 17. takie trofeum w historii, gdyż niezawodny jest Raków Częstochowa i przed rundą wiosenną wypracował solidną zaliczkę.









Twierdza w Warszawie



Legioniści we wszystkich rozrywkach zwyciężali 11-krotnie, czyli górą byli w ponad połowie meczów. Zeszłej jesieni odnieśli o cztery zwycięstwa więcej, ale stanowiło to zaledwie 42% wszystkich spotkań - statystykę bowiem poprawiały dobre wyniki na europejskich salonach. W niedawno zakończonej rundzie do 11 wygranych dołożyli 6 remisów i zaledwie 3 porażki. Legia przegrała z dwoma rewelacjami początku sezonu z Cracovią (0-3) i Wisłą Płock (1-2) oraz liderem Rakowem Częstochowa (0-4). Oczywiście tak wysokie porażki jak z krakowianami czy częstochowianami nie powinny się zdarzać Legii, jednak były to wpadki, a nie długotrwałe okresy marazmu. Dodatkowo ważnym aspektem jest fakt, że Legia zakończyła rundę jako zespół niepokonany przed własną publicznością. Przy Łazienkowskiej podopieczni Runjaicia zwyciężali sześciokrotnie, a dwa razy podzielili się punktami (Pogoń Szczecin 1-1, Górnik Zabrze 2-2). Trzeba jednak pamiętać, że podczas rundy jesiennej z najmocniejszymi rywalami, jak Raków, Lech Poznań czy Widzew Łódź rywalizowaliśmy na wyjazdach, więc czas na ocenę twierdzy przyjdzie na wiosnę. To właśnie spotkania na obcych stadionach zdecydowanie psują statystykę. Legia poza Warszawą trzykrotnie zwyciężała i tyle samo razy remisowała oraz przegrywała. We wszystkich rozgrywkach warszawiacy zdobywali średnio 1,95 punktu na mecz.









Ogółem

Liczba meczów: 20 (11-6-3)

Bramki: 32-23

Średnia pkt na mecz: 1,95

Gole strzelone/stracone na mecz: 1,6/1,15

Liczba meczów bez zdobytej bramki: 4

Liczba meczów bez straconej bramki: 8



U siebie

Liczba meczów: 8 (6-2-0)

Bramki: 14-6

Średnia pkt na mecz: 2,5

Gole strzelone/stracone na mecz: 1,75/0,75



Na wyjeździe

Liczba meczów: 12 (5-4-3)

Bramki: 18-17

Średnia pkt na mecz: 1,58

Gole strzelone/stracone na mecz: 1,5/1,42





Strzelanie i bronienie? Przeciętnie



Legia jest dopiero siódmym zespołem w tabeli Ekstraklasy pod względem zdobytych bramek. "Wojskowi" w lidze strzelili 24 gole, co daje zaledwie 1,41 bramki na spotkanie. Nieznacznie lepszym wynikiem mogą się pochwalić nawet Górnik Zabrze czy Jagiellonia Białystok, a Raków zdobył o 11 bramek więcej. Jak broni Legia? Również przeciętnie. Tym razem pod względem straconych goli warszawiacy plasują się na szóstej lokacie za Wartą Poznań. W lidze Kacper Tobiasz piłkę z siatki wyjmował 19-krotnie, czyli średnio 1,12 razy na mecz. Jak widać, statystycznie Legia nie kończy spotkań z czystym kontem, choć w rzeczywistości takich było aż siedem. Podobniej Jak przy nie najlepszej liczbie strzelonych goli problemu doszukiwać możemy się w bardzo nieskutecznych piłkarzach ofensywnych, do czego przejdziemy później, tak defensywa warszawiaków na papierze wygląda przyzwoicie. W Pucharze Polski statystyki ofensywne są lepsze, bo w trzech meczach strzeliliśmy osiem goli, jednak straciliśmy cztery. Podsumowując, stołeczny klub w rundzie jesiennej we wszystkich rozgrywkach zdobywał 1,6 bramki na mecz, a tracił 1,15.



W czubie obrońca



Najlepszym strzelcem legionistów jest Josue, który we wszystkich rozgrywkach strzelił osiem goli. Kapitan jest również liderem w klasyfikacji asyst, tych zanotował pięć. Portugalczyk aż trzy trafienia odnotował w Pucharze Polski, więc warto również docenić Filipa Mladenovicia, który wraz z Josue są najlepszymi strzelcami Legii w lidze. Serb ogółem zdobył pięć bramek, co jest świetnym wynikiem, zważając na jego pozycję. Podobnie wygląda klasyfikacja asystentów, gdzie "Mladen" również zajmuje drugie miejsce z czterema ostatnimi podaniami na koncie. Napastników możemy szukać dopiero na trzecim miejscu podium. Carlitos oraz Ernest Muci we wszystkich rozgrywkach strzelili po trzy gole, a Maciej Rosołek i Blaz Kramer po jednym. Ta statystyka w słabym świetle stawia ofensywnych graczy Legii, której ewidentnie brakuje bramkostrzelnego snajpera. Warto zaznaczyć, że Hiszpan i Albańczyk zanotowali po trzy asysty, a przed nimi z czterema jest Paweł Wszołek.



Lubimy końcówki



Kilkakrotnie w tym sezonie legioniści ratowali wynik spotkania w końcowych minutach meczu. Taka sytuacja miała miejsce między innymi w starciu z Miedzią Legnica (1-0), ligowej potyczce z Lechią (2-1) czy podczas pucharowego spotkania w Gdańsku (2-2). Nic dziwnego, że najczęściej warszawiacy do siatki rywali trafiają między innymi podczas ostatniego kwadransa gry, tak było aż siedem razy. Tyle samo bramek zdobyli w okresie od 16. do 30. minuty. Trzeba zaznaczyć, że podczas ostatniego kwadransa legioniści tracili również najwięcej goli. Może to świadczyć o dekoncentracji lub bardziej otwartej grze, czyli częstego ratowania wyniku. Ciekawym aspektem jest fakt, że w lidze podopieczni Runjaicia ani razu nie zdobyli gola przed 15 minutą, a w tym czasie stracili dwa.



20 meczów Rosołka



W każdym spotkaniu aktualnego sezonu wystąpili Paweł Wszołek i Maciej Rosołek. Pierwszy z nich zawsze wychodził w pierwszym składzie, za to "Rossi" ośmiokrotnie na placu gry pojawiał się jako zmiennik. W sumie "Wszołi" na murawie spędził 1614 minut. Jest dwóch legionistów, którzy go przebili. Josue na boisku występował przez 1699 minut, a Bartosz Slisz rozegrał osiem minut więcej od Wszołka.



Żółty Jędrzejczyk



Jesienią piłkarze Legii 57 razy napominani byli żółtymi kartkami. Aż 10 z nich otrzymał Artur Jędrzejczyk, a tylko o dwie mniej Filip Mladenović. Dwukrotnie zespół z Warszawy kończył mecze w dziesiątkę - po jednej czerwonej kartce otrzymali Jędrzejczyk i Mateusz Wieteska.

Lista kartkowiczów:



10 - Artur Jędrzejczyk

8 - Filip Mladenović

7 - Josue

4 - Lindsay Rose, Bartosz Slisz

3 - Bartosz Kapustka, Maik Nawrocki, Mateusz Wieteska

2 - Rafał Augustynia, Makana Baku, Blaz Kramer, Yuri Ribeiro

1 - Carlitos, Ihor Charatin, Mattias Johansson, Lirim Kastrati, Ernest Muci, Maciej Rosołek, Paweł Wszołek



Gole strzelone i stracone



Gole: z akcji nogą z główki ze stałych fragmentów gry samobójcze











Gole strzelane i tracone w przedziale czasowym











Klasyfikacja kanadyjska sezonu 2022/23 (Ekstraklasa, Puchar Polski)



Piłkarz gole asysty suma mecze minuty Josue 8 5 13 19 1699 Mladenović 5 4 9 15 1365 Wszołek 3 4 7 20 1614 Carlitos 3 3 6 13 883 Muci 3 3 6 19 1111 Kapustka 1 2 3 19 1113 Rose 2 2 16 1017 Kramer 1 1 10 205 Ribeiro 1 1 10 603 Johansson 1 1 11 878 Augustyniak 1 1 14 967 Nawrocki 1 1 14 1070 Rosołek 1 1 20 1134 Pich 1 1 13 352 Baku 1 1 15 727

Stan na 18.11.2022.

* Do asyst nie są wliczane akcje, w których zawodnik wywalczył rzut karny/rzut wolny.