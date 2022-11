Komentarze (19)

AAA - 1 godzinę temu, *.chello.pl Będzie Pogoń Siedlce odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Tylko Raków, byłoby pięknie na Łazienkowskiej, ale może być u nich, albo w Katarze. Modlić się będę jutro bardzo o to, odpowiedz

Leon - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Finał pucharu Polski będzie w Katarze bo nasz narodowy zamknięty. odpowiedz

gazza - 4 godziny temu, *.centertel.pl Czy ja snie czy zle widze ???

Losowanie w Katarze ???

Czyzby caly PZPN pojechal tam na wycieczke ???

PUCHAR POLSKI MA BYC LOSOWANY W POLSCE A NIE W JAKIEJS ARANSKIEJ PIPIDUWCE !! odpowiedz

SF - 7 godzin temu, *.orange.pl @ ding : Wprawdzie nie prima aprilisowy ale zart ktory nie moze sie sprawdzic a jezeli tak to bylby dalej pech w losowaniu ! LEGIA - KKS Kalisz !! odpowiedz

ding - 8 godzin temu, *.chello.pl Spodziewane pary:

Raków-Legia

Lechia-Kalisz/Motor/Pogoń



Pewne info! odpowiedz

grzesiek - 8 godzin temu, *.centertel.pl @ding: skad masz to info mordo? odpowiedz

Ding - 7 godzin temu, *.chello.pl @grzesiek: Od tego, kogo widocznie nie znasz odpowiedz

grzesiek - 6 godzin temu, *.centertel.pl @Ding: na pewno nie trafimy rakowa, a Ty sie skompromitujesz próbą zrobienia mnie w bambuko odpowiedz

Ding - 5 godzin temu, *.chello.pl @grzesiek: kompromitujesz się ty nie wiedząc do której ściany ucho przystawić odpowiedz

Arek - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl @grzesiek: z dupy za pewne. odpowiedz

Żmija - 9 godzin temu, *.vectranet.pl W Katarze, proszę jaki rozmach! To co pzpn robi z tym turniejem to zwykła komedia… odpowiedz

WSL - 9 godzin temu, *.orange.pl No to czekamy na rywala oby nie Rakow pozostali obojetnie ktory zespol !!! odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 9 godzin temu, *.play-internet.pl Będzie transmisja na cały świat? odpowiedz

kaktus - 10 godzin temu, *.orange.pl Jak znam nasze szczęście to trafimy na Raków... odpowiedz

Wąż - 10 godzin temu, *.chello.pl @kaktus: I to na wyjeździe.... odpowiedz

BaMph - 7 godzin temu, *.com.pl @kaktus: piszesz tak jakby medsliki to co najmniej rozmiar Realu czy City odpowiedz

sixx - 3 godziny temu, *.play-internet.pl @BaMph: ale my to już też nie ta Legia, która z takim Realem grała. Raków to obecnie półka wyżej od nas. Wystarczy spojrzeć na tabelę. odpowiedz

Konrad - 2 godziny temu, *.icpnet.pl @BaMph: Dla naszej drużyny właśnie taki rozmiar mają odpowiedz

