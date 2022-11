Lechia Zielona Góra rywalem Legii w 1/4 finału Pucharu Polski

Komentarze (23)

Lupus - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Ciekawe w jakim stanie będzie boisko. odpowiedz

Pablo Nowiak - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Spoko, tylko żeby otwarta sprzedaż była. Pewnie, tylko znowu grupy pojadą. Wyjazdy furami mają swój urok :) odpowiedz

olew - 2 godziny temu, *.vectranet.pl szkoda .... może w półfinale trafimy na ten Raków, szkoda odpowiedz

wyjazdowicz - 3 godziny temu, *.46.112 fajny klimatyczny wyjazd,pewnie bedzie 5 razy wiecej chętnych niz biletów odpowiedz

Legion Ochota - 3 godziny temu, *.aster.pl Tak właśnie dzisiaj obstawiłem że trafimy na Lechię :) myślę, że finał z Rakowem coraz bliżej, tylko pytanie gdzie się odbędzie? odpowiedz

ding - 4 godziny temu, *.chello.pl Graliśmy już kiedyś z Lechią Z.G.? odpowiedz

Fish - 2 godziny temu, *.orange.pl @ding: a nie możesz sprawdzić na legia.net/historia?!?? odpowiedz

ding - 2 godziny temu, *.virginm.net @Fish : nie odpowiedz

Fish - 1 godzinę temu, *.orange.pl @ding.chello.pl,.virginm.net: to sprawdź głupich pytań nie zadawaj! odpowiedz

ding - 51 minut temu, *.virginm.net @Fish : dobrze, mędrcu. odpowiedz

grzesiek do dinga - 4 godziny temu, *.centertel.pl I co, i co ??!! odpowiedz

Dariusz Miodi Miodulski - 4 godziny temu, *.45.230 Na tym etapie rozgrywek nie ma już łatwych przeciwników. odpowiedz

(L) - 4 godziny temu, *.orange.pl Raków jak nie będzie miał problemów kadrowych to może i powalczy o podwójną koronę. Wątpię, żeby wytrzymali tępo i raczej odpuszczą PP. odpowiedz

Kamil - 4 godziny temu, *.mrsn.at @(L): 3 Mecze raptem zostały w Pucharze Polski i maja odpuścić ? Tym bardziej ze w lidze maja przewagę odpowiedz

yyy - 3 godziny temu, *.centertel.pl @(L): To może wytrzymają ostro odpowiedz

Koneser polskiej piłki klubowej - 4 godziny temu, *.plus.pl Z Rakowem nie byłoby wstydu odpaść, tutaj będzie odpowiedz

Polska - 4 godziny temu, *.inetia.pl Cała Zielona Góra czekała!!!! odpowiedz

ab - 4 godziny temu, *.172.73 W końcu coś inngo. W półfinale Siedlce ;-) odpowiedz

Kuchy King - 4 godziny temu, *.vectranet.pl Wiedziałem:-) odpowiedz

xavi - 4 godziny temu, *.inetia.pl Znowu na wyjeździe....

No zobaczymy co przygotował dla nas Prezes Maciej Murawski... odpowiedz

Gclw - 4 godziny temu, *.play-internet.pl @xavi: na wyjeździe, ponieważ gospodarzem spotkania jest drużyna występująca w niższej klasie rozgrywkowej. odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl Z rakowem finał odpowiedz

Zibiko - 4 godziny temu, *.t-mobile.pl No to finał z Rakowem odpowiedz

