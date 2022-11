Wyzwanie Fortuny - zawalcz o 1 000 000 zł

Sobota, 19 listopada 2022 r. 14:34 źródło: artykuł sponsorowany

Patrzysz na drabinkę turniejową Mistrzostw Świata i wiesz, że jeszcze na długo przed pierwszym gwizdkiem jesteś w stanie przewidzieć kto wyjdzie z każdej z grup, kto zagra w ćwierćfinale, a kto wzniesie najcenniejsze trofeum?



Podejmij wyzwanie Fortuny i zawalcz o 1 000 000 ZŁ za poprawne wytypowanie przebiegu Mistrzostw Świata. Wspomniana kwota zostanie podzielona proporcjonalnie przez liczbę wszystkich graczy, którzy prawidłowo wytypowali wszystkie etapy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022, łącznie z końcowym wynikiem meczu finałowego.



Dodatkowo, w ramach konkursu ‘Wyzwanie Fortuny”, zostanie przeprowadzony ranking typerów, w którym gracze mają szansę otrzymać nagrodę w postaci Punktów lojalnościowych Fortuna Klub Plus, których pula ma wartość ponad 100 000 zł. Pięćdziesięciu graczy z najwyższą liczbą punktów otrzyma nagrodę. Wysokość nagrody będzie zależała, od miejsca, które ostatecznie zajmie gracz.



Zasady konkursu:



Data: 10.11 - 20.11.2022 (do godz. 17:00)



- W czasie trwania konkursu należy zalogować się na swoje iKonto na stronie www.efortuna.pl, w tym poprzez aplikację mobilną i wypełnić „drabinkę” meczową dotycząca poszczególnych etapów w ramach Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 (poniżej znajdziesz dokładną instrukcję, jak krok po kroku poprawnie wysłać zgłoszenie ze swoją drabinką).



- Nagrodę główną w Konkursie stanowi pula pieniężna o wartości 1 000 000 zł podzielona proporcjonalnie przez liczbę wszystkich graczy, którzy prawidłowo wytypowali wszystkie etapy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022, łącznie z końcowym wynikiem meczu finałowego.



- Dodatkowo zostanie przeprowadzony ranking typerów, w którym 50 graczy z najwyższą liczbą punktów otrzyma nagrodę w postaci Punktów lojalnościowych Fortuna Klub Plus, których pula ma wartość ponad 100 000 zł. Gracz może łącznie otrzymać 152 punkty.



- Możliwość wytypowania turnieju będzie widoczna, gdy zalogujesz się na swoje konto gracza.



- Konkurs jest darmowy tj. nie wymaga depozytu ani postawienia kuponu.



- Ważna informacja! Przemyśl dobrze konstrukcję swojej drabinki. Masz tylko jedną próbę.