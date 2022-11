Cztery medale wywalczyli pięściarze Klubu Bokserskiego Legia podczas zawodów Pucharu Polski do lat 15. Złote medale wywalczyli Rafał Marcinek (kat. -75kg) oraz Kamil Wójcik (-80kg), brązowe zdobyli Wiktor Fokt (-46kg) i Uliana Bezfamilna (-60kg).

