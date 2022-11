Snooker

Makowski brązowym medalistą MP U-18

Sobota, 19 listopada 2022 r. 19:06 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W klubie 147 Break odbyły się w sobotę Mistrzostwa Polski do lat 18 w snookera. Brązowy medal wywalczył zawodnik Legii, Jakub Makowski, który po bardzo zaciętym półfinałowym pojedynku, przegrał 2:3 z niedawnym klubowym kolegą, Sebastianem Milewskim. Jutro rywalizacja o medale mistrzostw Polski do lat 21. Jakub Makowski w ostatnich tygodniach wywalczył również brązowy medal mistrzostw Polski do lat 16 - wówczas również w półfinale musiał uznać wyższość Milewskiego.



Wyniki legionistów na MP U-18:

Jakub Makowski 2-0 Roch Pniak

Jakub Makowski 2-0 Wojciech Sowiński

1/4 finału: Jakub Makowski 3-0 Michał Szubarczyk

1/2 finału: Jakub Makowski 2-3 Sebastian Milewski



Oliwier Niziałek 1-2 Maciej Pawłowski jr

Oliwier Niziałek 1-2 Artem Surzhykov

Oliwier Niziałek 1-2 Jakub Zakrzewski