W sobotę mecz siatkarzy z Lechią Tomaszów Maz.

W najbliższą sobotę siatkarze Legii podejmować będą na własnym parkiecie zespół Lechii Tomaszów Mazowiecki. Spotkanie rozegrane zostanie w hali OSiR Mokotów przy ulicy Niegocińskiej 2a o godzinie 18:00. Bilety w cenie 10 złotych (ulgowe) i 20 zł (normalne) nabywać można bezpośrednio przed meczem, przy wejściu do hali. Najbliższy rywal walczy w tym sezonie o fazę play-off i obecnie ma na swoim koncie 15 punktów. W ostatniej kolejce lechiści pewnie pokonali na własnym parkiecie Olimpię Sulęcin, a tydzień wcześniej ulegli Gwardii Wrocław 0-3. Lechia zdecydowanie jest drużyną własnego parkietu, gdzie wygrywała dotychczas większość meczów. Na wyjazdach z kolei przegrywa raz za razem - oprócz Wrocławia, przegrała również w Siedlcach, Świdniku i Bydgoszczy, a jedyną wyjazdową wygraną zanotowała 1 października w Białymstoku (3-1 z BAS-em). W minionym sezonie legioniści wygrali z Lechią wyjazdowe spotkanie 3-1, a następnie po tie-breaku przegrali w Warszawie. Przed dwoma tygodniami legioniści trochę niespodziewanie wygrali na Mokotowie z KPS-em Siedlce 3-1, i liczymy, że kolejne trzy punkty nasi gracze zapewnią sobie w najbliższy weekend. Termin meczu: sobota, 26 listopada 2022 roku, g. 18:00 Adres hali: ul. Niegocińska 2a (OSiR Mokotów) Cena biletów: 10 zł (ulgowe) i 20 zł (normalne)

