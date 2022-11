Młodzież: mecze weekendowe

Sobota, 19 listopada 2022 r. 18:20 Redakcja, źródło: Legionisci.com

Legia U15 już wcześniej zapewniła sobie zwycięstwo w grupie A CLJ U15, ale na zakończenie rozgrywek wygrała jeszcze 1-0 z Polonią Warszawa'08, kończąc rundę z 6 p. przewagi nad AKS SMS Łódź. Juniorzy starsi przełamali pasmo porażek, remisując 1-1 z Escolą Varsovia. Przed legionistami w najbliższym czasie jeszcze mecze z Jagiellonią i Zagłębiem Lubin. Wynik remisowy padł również w CLJ U17, gdzie Legia zremisowała 2-2 na boisku Escoli. Zespoły U12 i U13 zaprezentowały sięz bardzo dobrej strony w meczach z rówieśnikami z Górnika Zabrze 2011 i 2010.



CLJ U19: Legia Warszawa U19 1-1 (1-1) Escola Varsovia 04/5 i mł.

Gole:

1-0 7 min. Jakub Okusami (dob. strzału Kacpra Potulskiego)

1-1 33 min. Gustaw Żebrowski



Strzały (celne): Legia 19 (9) - Escola 10 (4)



Legia: Jakub Murawski – Marcel Krajewski Ż (84' Franciszek Saganowski [06]), Kacper Potulski [07], Jakub Okusami, Maciej Bochniak – Sebastian Kieraś, Kacper Knera, Szymon Grączewski (72' Patryk Romanowski) – Wiktor Puciłowski, Maksymilian Stangret (84' Szymon Siodłowski), Dawid Niedźwiedzki (67' Oskar Lachowicz). Rezerwa: Franciszek Chojak, Bartosz Mikołajczyk, Fryderyk Misztal [06]

Trener: Filip Raczkowski, II trener: Radosław Pruchnik



CLJ U17: Escola Varsovia 06 2-2 (0-1) Legia Warszawa U17

Gole:

0-1 1 min. Tomasz Rojkowski (as. Igor Skrobała)

1-1 49 min. Mateusz Malec

2-1 55 min. Mateusz Malec

2-2 83 min. Jakub Zbróg (as. Jakub Grzejszczak)



Strzały (celne): Escola 11 (7) - Legia 15 (9)



Legia: Hubert Nowak - Karol Kosiorek, Bartosz Dembek, Rafał Boczoń, Viktor Karolak (55' Jakub Grzejszczak) - Maciej Saletra, Jakub Adkonis [07](64' Igor Busz [07]), Kacper Bogusiewicz - Igor Skrobała, Tomasz Rojkowski, Cyprian Pchełka (55' Oliwier Olewiński)

Trener: Dariusz Rolak, II trener: Maciej Pietraszko





CLJ U15: MKS Polonia Warszawa '08 0-1 (0-0) Legia Warszawa U15

Gol:

0-1 68 min. Norbert Merchel



Legia: Antoni Błocki - Antoni Sobolewski, Maksymilin Dołowy, Mateusz Lauryn, Jan Musiałek (41' Piotr Bartnicki [09]) - Marcel Kiełbasiński (65' Norbert Merchel [09]), Pascal Mozie, Maksymilian Sterniczuk - Bartosz Czarkowski (55' Mikołaj Jasiński), Kacper Borowiec (41' Kacper Morawiec), Jakub Oremczuk (55' Szymon Piasta [09]). Rezerwa: Marcel Grzejda (br), Igor Mirowski

Trener: Rafał Klimkowski, II trener: Mateusz Gut



Legia swzczególnie dobrze zagrała w I połowie, gdzie mocno dyktowała warunki gry, brakowało jednak nieco skuteczności. Po urazie nosa jednego z naszych pomocników i związanej z tym dłuższej przerwie pod koniec pierwszej odsłony, w grę wkradło się tylko na moment trochę zamieszania. Po nieco słabszym, rwanym z obu stron I kwadransie po przerwie (gospodarze zaatakowali nieco mnocniej), Legia zdecydowanie "wróciła" do gry. Gola zdobył w 67 minucie ładnym, mierzonym strzałem z kilkunastu metrów Norbert Merchel, zaledwie kilka minut po wprowadzeniu na boisko. Legioniści zakończyli rozgrywki z 42 punktami, 6 punktów przed AKS SMS Łóź oraz 9 p. przed Jagiellonią, Varsovią i Wisłą Płock. W lidze pozostała również Polonia Warszawa, a spadły dwie wyraźnie odstające punktowo drużyny z woj. łódzkiego: ŁKS Łódź i Lechia Tomaszów Mazowiecki. W środę i w weekend mecze barażowe o awans do CLJ U15: Escola Varsovia - Stomil Olsztyn oraz MOSP Białystok - UKS SMS Łódź.



Sparing: Legia U13 - Górnik Zabrze 2010



Strzały (celne): Legia 35(20) - Górnik 0.



Legia: Olaf Szczęsny - Olivier Pruszyński, Marcel Laszczyk, Aleksander Badowski, Igor Lechecki, Franciszek Stępniewski, gr. testowany, Tymon Płoszka, Igor Brzeziński, Kacper Jaczewski, Krzysztof Krzemiński, Antoni Błoński, Mychajło Posternak

Trener: Jakub Zapaśnik, II trener: Artur Dworczyński



Sparing: Legia U12 - Górnik Zabrze 2011



Strzały (celne)[10-80']: Legia 35 (18) - Górnik 9 (5)



Legia: Antoni Pawłowski - Filip Wancerz, Stanisław Głębowski, Tomasz Stefański, Wojciech Łygan, Stefan Podgórski, Bartosz Gawryś, Szymon Wlazło, Fryderyk Paprocki, Stanisław Sałek, Nicodeme Chodkowski, Aleksander Dąbrowski, Cyprian Lipiński

Trener: Mateusz Majewski, II trener: Krystian Sowiński