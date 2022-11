Snooker

Wyniki legionistów na MP U-21

Niedziela, 20 listopada 2022 r. 16:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dzisiaj przy ul. Zamienieckiej w Warszawie rozegrano mistrzostwa Polski do lat 21 w snookera. Jakub Makowski, który zdobywał brązowe medale w rywalizacji do lat 16 i 18, tym razem po dwóch porażkach w grupie, nie awansował do fazy pucharowej.



Na tym samym etapie rywalizację zakończył drugi z zawodników Legii, Oliwier Niziałek.



Wyniki legionistów na MP U-21:

Jakub Makowski 0-2 Artem Surzhykov

Jakub Makowski 1-2 Michał Szubarczyk

Oliwier Niziałek 1-2 Jakub Zakrzewski

Oliwier Niziałek 0-2 Maciej Pawłowski jr