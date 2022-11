Koszykówka

Start Lublin 76-103 Legia Warszawa

Niedziela, 27 listopada 2022 r. 19:11 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 9. kolejki koszykarskiej ekstraklasy Legia Warszawa wygrała na wyjeździe ze Startem Lublin 103-76. Mecz rozpoczął się bardzo dobrze dla Zielonych Kanonierów, którzy szybko wyszli na prowadzenie 10-2, ale równie szybko je stracili. Wyrównana i otwarta gra z obu stron zaowocowała wysokim wynikiem po pierwszej kwarcie - 29-27 dla Legii. W drugiej części gospodarze ponownie objęli prowadzenie, ale nie potrafili go utrzymać i na przerwę gośćie schodzili prowadząc 51-.46.

















Trzecia kwarta należała do Legii, która powoli powiększała przewagę i na ostatnie dziesięć minut wychodziła z przewagą 12 punktów (72-60). Czwarta kwarta to popis drużyny ze stolicy, która szybko odskoczyła o kolejne 8 oczek i do samego końca pilnowała wypracowanej przewagi.



- Cieszy nas bardzo to zwycięstwo, bo bardzo potrzebujemy ich, by mieć coraz lepszy bilans w Energa Basket Lidze. Lublinianie nie są łatwym przeciwnikiem, ale uniknęliśmy nerwowej, zaciętej końcówki. Fajne, zespołowe zwycięstwo, mamy nadzieję, że w piątek także zwyciężymy, tym razem w Bydgoszczy – powiedział po meczu Grzegorz Kamiński.



Było to piąte zwycięstwo Legii Warszawa w obecnym sezonie ligowym. Kolejne spotkanie podopieczni Wojciecha Kamińskiego rozegrają w piątek, 2 grudnia o godz. 19:30 w Bydgoszczy.



PLK: Start Lublin 76-103 Legia Warszawa

Kwarty: 27-29, 18-22, 15-21, 16-31



Start Lublin [punkty, (celne za trzy)]

5. S. Dorsey-Walker 26 (4)

15. K. Cavars 17 (1)

11. D. Smitch 7 (1)

2. C. Melvin 7 (1)

3. M. Dziemba 2

---

32. K. Młynarski 8

19. R. Szymański 7

7. B. Pelczar 2

8. M. Grzesiak -

12. S. Walda -

17. W. Kępka -



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

3. R. McCallum 12 (2)

31. J. Berzins 12 (2)

41. G. Groselle 12

4. D. Marble 11 (2)

14. G. Kulka 8

---

6. T. Leslie 22 (1)

11. G. Kamiński 18 (2)

1. J. Sadowski 2

22. S. Kołakowski 2

55. Ł. Koszarek 2

91. D. Wyka 2





Komisarz: J. Czeropski

Sędziowie: M. Chrakowiecki, D. Lenczowski, M. Dębowski