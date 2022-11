MŚ 2022: Polska walczy o awans

Środa, 30 listopada 2022 r. 09:00 Mishka, źródło: Legionisci.com

Dziś wieczorem reprezentacja Polski ostatni mecz fazy grupowej mistrzostw świata w Katarze. Jej przeciwnikiem będzie Argentyna. Mimo że Polacy zajmują 1. miejsce w tabeli grupy C, aby awansować i nie musieć patrzeć na wynik spotkania Arabii Saudyjskiej z Meksykiem, muszą przynajmniej zremisować. W grupie D pewna awansu jest Francja, która zagra z Tunezją. Australia i Dania powalczą ze sobą o wyjście z drugiego miejsca.







Środa 30.11.

godz. 16:00 Tunezja - Francja (grupa D)

1 9 X 5.2 2 1.38

godz. 16:00 Australia - Dania (grupa D)

1 6.8 X 4.4 2 1.52

godz. 20:00 Polska - Argentyna (grupa C)

1 8.05 X 4.3 2 1.5

godz. 20:00 Arabia Saudyjska - Meksyk (grupa C)

1 5 X 4.2 2 1.7