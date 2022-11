Boks

Rośkowicz brązowym medalistą Mistrzostw Świata Juniorów!

Środa, 23 listopada 2022 r. 20:45 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Pięściarz Klubu Bokserskiego Legia, Bartłomiej Rośkowicz zdobył dziś w Hiszpanii brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów w kategorii do 63,5 kilograma. W półfinałowej walce legionista, przegrał zdaniem sędziów minimalnie na punkty z Gruzinem, Demirem Kayaią.



Legionista był jedynym medalistą z Polski na tych mistrzostwach. W drodze do półfinału Rośkowicz wygrał cztery pojedynki. Po zwycięstwach z Lee Hyeon Wookiem (Korea Południowa), Johannesem Suhonenem (Finlandia), Ghayenianem Vaskenem (Belgia), w ćwierćfinale zwyciężył Turka, Halita Dasa. W walce o strefę medalową, Bartek miał sporą przewagę, a ostatecznie wszyscy sędziowie punktowali jednogłośnie 29:28 na korzyść naszego zawodnika.



W półfinałowej walce legionista mierzył się z Gruzinem, Demirem Kayaią. Sędziowie punktowali 28:28, 29:27, 29:27, 28:28 i 28:28 na korzyść rywala. Jak informuje Grzegorz Proksa z Polsat Boxing Promotions, o wygranej Gruzina zdecydował supervisor. Brązowy medal MŚJ to olbrzymi sukces naszego zawodnika. Tym bardziej, że Kayaia, z którym Rośkowicz walczył w półfinale to 3-krotny mistrz Europy, który nie doznał porażki na Starym Kontynencie od czterech lat. Gratulujemy!