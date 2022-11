Grupa Dobrzy Ludzie przygotowała kalendarze na rok 2023 z motywami dla najmłodszych kibiców Legii. Można je nabywać za 40 złotych (gotówką) w sklepie Żyleta. Do kupienia w sklepie również małe, polarowe szaliki "Legia Warszawa / Dobrzy Ludzie", także w cenie 40 złotych. Cały zysk z ich sprzedaży przeznaczony zostanie na szczytne cele, m.in. na odnawianie Centrum Zdrowia Dziecka.

Komentarze (6)

+ dodaj komentarz

dodaj

uwaga - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl na prawa autorskie odpowiedz

grzesiek - 3 godziny temu, *.centertel.pl A przepieknych wlepek tym razem nie ma. Eh trusno odpowiedz

n - 3 godziny temu, *.172.72 Psi patrol na szczęście bez Chase'a :) odpowiedz

Sebek - 4 godziny temu, *.gov.pl 15 kwiecień? czyżby jakies nowe święto zgodnie z tym co pokazują te kalendarze? odpowiedz

Ding - 3 godziny temu, *.chello.pl @Sebek: jeszcze 10.04. jest jako święto :-D odpowiedz

t - 2 godziny temu, *.edu.pl @Sebek:

10 kwietnia to akurat Lany Poniedziałek, ale nie wiem co za święto jest w sobotę 15 kwietnia 2023?

Światowy Dzień Trzeźwości

Światowy Dzień Płyty Winylowej

Dzień Doceniania Męża

Mi najbardziej odpowiada to ostatnie :) odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.