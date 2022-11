Czy Legia powalczy o mistrzostwo? [SONDA]

W ostatnich 16 latach (od sezonu 2006/07) tylko raz na półmetku lider miał przewagę 9 punktów nad klubem, który na koniec zajął 1. miejsce. Stało się tak w sezonie 2014/15, kiedy to po 18 kolejkach Legia o 9 punktów wyprzedzała Lecha, a ostatecznie po 37 kolejkach to poznaniacy świętowali mistrzostwo. Ponadto, były tylko 4 przypadki, w których lider w połowie sezonu miał przewagę większą niż 5 punktów i nie zdobywał mistrzostwa Polski. W sezonie 2015/16 Piast Gliwice o 7 oczek wyprzedzał Legię, ale warszawiacy zdołali wyprzedzić gliwiczan w końcowej tabeli. Rok później Lechia Gdańsk miała 7 punktów więcej niż Legia, ale roztrwoniła tę przewagę i to Wojskowi cieszyli się z tytułu najlepszej drużyny w Polsce. W sezonie 2018/19 gdańszczanie na półmetku mieli 8 punktów przewagi nad Piastem Gliwice, który następnie zdołał wywalczyć mistrzostwo. Czwarty raz podobna sytuacja miała miejsce w sezonie 2009/10, kiedy to po 15 kolejkach Wisła Kraków o 6 punktów wyprzedzała późniejszego mistrza, czyli zespół Lecha Poznań.

Na półmetku sezonu 2022/23 Legia Warszawa zajmuje 2. miejsce w tabeli Ekstraklasy, ale strata do prowadzącego Rakowa Częstochowa wynosi aż 9 punktów. Czy wiosną Wojskowi będą w stanie nawiązać walkę z ekipą Marka Papszuna o tytuł najlepszej drużyny w kraju? Po ostatnim meczu trener Kosta Runjaić przyznał, że do tego niezbędne będą wzmocnienia, a na razie na takowe się nie zanosi. Sprawdziliśmy, czy w ostatnich latach jakiejś drużynie udało się po półmetku odrobić tak dużą stratę i zdobyć mistrzostwo. Wnioski nie są zbyt optymistyczne dla Legii. * Na potrzeby tego opracowania w sezonach, w których Ekstraklasie rozgrywano 37 kolejek, półmetek ustaliliśmy na 18. kolejkę.

Komentarze (21)

+ dodaj komentarz

dodaj

WSL - 39 minut temu, *.orange.pl Bedzie ciezko ale dopoki pilka w grze to nie wiadomo co sie wydarzy jednym slowem zobaczymy !!! odpowiedz

olew - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Legia od zawsze walczy o mistrzostwo, taka karma ... Zmieniają się rakowy, górniki, wisły, widzewy, a my zawsze na ich drodze. Dlatego jest wyjątkowa dla wszystkich Polaków. Z to nas albo szanują , albo nienawidzą , albo jedno i drugie; a dla nas Legunów, po prostu "od kolebki aż po grób ..." . W tym sezonie nie będzie inaczej. Co będzie w maju, zobaczymy. Mamy dobry kalendarz... odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl walczyć trzeba i wierzyć, chociaż szanse są poniżej 10%, a jak się weźmie pod uwagę jak poukładany jest Raków a jakiego gamonia (Mioduskiego) my mamy to ... poniżej 5% .... odpowiedz

Rysio - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Walczyć trzeba..bodaj w roku 93 mieliśmy na półmetku 10 punktów straty do Lech i ostatecznie to zniwelowaliśmy,więc oby była forma to kto wie... odpowiedz

Kobo(L)t - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Walczyć trzeba do końca to tylko ekstraklasa. Zobaczymy co się wydarzy w przerwie zimowej i czy np. czasem Raków nie zostanie rozkupiony. Zresztą dla nas najważniejsze jest budowanie własnej kadry, bo inaczej czeka nas cięzkich kilka lat. odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Kobo(L)t: taaa, "Raków rozkupiony" ... właśnie podpisali nową umowę z Ivi Lopezem bo zapewne "mają za mało pieniędzy"... ; P



Reszta - zgoda. odpowiedz

Andrzej74 - 1 godzinę temu, *.plus.pl Legia zamiast myśleć o MP bardziej powinna koncentrować się na obronie 2-go miejsca bo przewagę ma mizerną nad ,,grupą pościgową" odpowiedz

Peter - 14 minut temu, *.vectranet.pl @Andrzej74: Dokładnie tak. Utrzymanie drugiego miejsca będzie ogromnym sukcesem. odpowiedz

Karol - 1 godzinę temu, *.orange.pl Proponuje rozbudować sondę o wiarę w zdobycie Pucharu Polski :-) W puchar zawsze można wierzyć :D:D:D odpowiedz

danije(L) - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Trzeba mieć na uwadze, że Raków nie pracuje na to mistrzostwo "od wczoraj" tylko, co najmniej od 6 lat tj. od kiedy Papszun zaczął tam pracę... odpowiedz

(L)egia - 1 godzinę temu, *.virginm.net Niestety, ale Raków odjeżdźa coraz dalej. Wiadomo, że to piłka i różne cuda się już zdarzały w historii, ale oni najzwyczajniej dobrze grają w piłkę i są na dobrej drodze do mistrzostwa, w przeciwieństwie do nas. odpowiedz

MaLy PowisLe - 2 godziny temu, *.chello.pl Nie zdawałem sobie sprawy że jest tylu naiwnych ludzi na ziemi :O A może głupich sam nie wiem. Wiadomo że Raków jest poza zasięgiem. Pytanie czy na przestrzeni 5 lat jakieś mistrzostwo wpadnie.. Przy Panu Darku i biorąc pod uwagę to co zrobił przez ostatnie 5 lat może być bardzo ciężko. Obecnie Raków i Lech poza zasięgiem. Pan Dariusz nas zrównał sportowo z Pogonią(przy ich wzroście poziomu sportowego). odpowiedz

oLaf - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @MaLy PowisLe: do Darka się nie mówi "Panie" a jedynie: "Miałeś chamie złoty róg...." ; ))) odpowiedz

Ding - 2 godziny temu, *.chello.pl Czy wierzę w zdobycie przez L MP? Tak.

Czy L zdobędzie MP? Nie odpowiedz

majusL@legionista.com - 2 godziny temu, *.214.95 Legia bedzie MP !!! co sezon jakis piast czy lechia pedzi jak rakow w tym sezonie, by w marcu wywalic sie na ryj



o Mistrzostwo walcz, Ukochana ma !!! odpowiedz

t - 2 godziny temu, *.edu.pl Ta przerwa na Mistrzostwa Świata jest idealna dla trenera Runjaica. Ma czas by poukładać pewne rzeczy na nowo. W wakacje miał za mało czasu na to. Oby teraz to się udało i Legia zaczęła grać jeszcze lepiej.

Oczywiście ważne by miał możliwość ściągnąć 2-3 nowych piłkarzy i wzmocnić zespół.

Dogonić Raków będzie ciężko, ale Wiara przenosi góry! odpowiedz

ReaL - 2 godziny temu, *.39.65 Dawniej rozmawialiśmy o LM, teraz tematem jest miejsce w rodzimej tabeli. Co za upadek. odpowiedz

Miasto dupiarza Rafałka - 2 godziny temu, *.play-internet.pl W tym sezonie o wicemistrza odpowiedz

Leśny Dziadek - 2 godziny temu, *.orange.pl Do autora pytania: Czy w przerwie zimowej będą wzmocnienia? Jeżeli tak, to jakie? Czy zostanie sprzedany któryś z zawodników, jeżeli tak, to który?

odpowiedz

Woytek / Legionisci.com - 2 godziny temu, *.legionisci.com @Leśny Dziadek: Zapewne przekonamy się wkrótce. Zakładam, że jak ktoś odejdzie, to pewnie ktoś przyjdzie. odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Raczej nie no bo...raków? odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.