Frekwencja: Ligowy progres

Piątek, 25 listopada 2022 r. 10:00 Woytek, źródło: Legionisci.com

Jesienią na stadionie Legii rozegranych zostało 8 spotkań. W sumie obiekt przy Łazienkowskiej 3 odwiedziło 161 390 kibiców, co daje średnią na mecz 20 174. To zdecydowanie lepszy wynik niż w rundach jesiennych poprzednich sezonów, ale... zwykle jesienią mieliśmy dwa razy więcej okazji do wizyt na stadionie przy Ł3 - np. rok temu było to 17 meczów. Wówczas średnia frekwencja wyniosła 17 766 kibiców na mecz, w Ekstraklasie 15 tysięcy, a sumaryczna liczba kibiców przekroczyła 300 tysięcy.



Warto podkreślić, że od początku sezonu klub oraz kibice przeprowadzili wiele akcji zachęcających do przychodzenia na mecze. Były promocje cenowe, były mobilizacje fanatyków. Nie ulega jednak wątpliwości, że niebagatelne znaczenie we wzroście frekwencji podczas spotkań ligowych miał brak meczów pucharowych. Pierwszy raz od sezonu 2010/11 Legia nie grała nawet eliminacji, więc trudno nawet dokonywać sensownych porównań w tym aspekcie z poprzednimi latami - np. część kibiców nieregularnie chodzących na Legię nie mogła wybrać meczu pucharowego zamiast ligowego.









Najwięcej kibiców na Legii stawiło się podczas zgodowego meczu z Radomiakiem Radom, a najmniej na starciu z Zagłębiem Lubin pod koniec lipca. Na pięciu meczach frekwencja przekroczyła 20 tysięcy.



Przy dobrej postawie na boisku i dalszych działaniach pro frekwencyjnych, wiosną powinno być tylko lepiej. Na Łazienkowską przyjadą bowiem drużyny Rakowa i Lecha, a także wzbudzające większe kibicowskie emocje ekipy Widzewa i Jagiellonii.



FREKWENCJA NA WSZYSTKICH MECZACH W WARSZAWIE W RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2022/23:



Frekwencja Przeciwnik kolejka data dzień 25 446 Radomiak Radom Ekstraklasa, 8. kolejka 02.09.2022, 20:30 Piątek 23 210 Górnik Zabrze Ekstraklasa, 6. kolejka 19.08.2022, 20:30 Piątek 21 784 Pogoń Szczecin Ekstraklasa, 14. kolejka 22.10.2022, 17:30 Sobota 20 946 Lechia Gdańsk Ekstraklasa, 16. kolejka 04.11.2022, 20:30 Piątek 20 031 Warta Poznań Ekstraklasa, 12. kolejka 08.10.2022, 17:30 Sobota 19 045 Piast Gliwice Ekstraklasa, 4. kolejka 05.08.2022, 20:30 Piątek 18 712 Miedź Legnica Ekstraklasa, 10. kolejka 16.09.2022, 20:30 Piątek 12 216 Zagłębie Lubin Ekstraklasa, 2. kolejka 23.07.2022, 20:00 Sobota SUMA WIDZÓW: 161 390 ŚREDNIA NA MECZ: 20 174

Od Poznania do Płocka



Legia Warszawa rozegrała jesienią na wyjazdach 9 meczów. Najwięcej publiczności zgromadziło się na obiekcie w Poznaniu, a najmniej na przebudowywanym obiekcie w Płocku. Średnio wyjazdowe mecze Legii oglądało 15 tysięcy kibiców.



FREKWENCJA NA WSZYSTKICH MECZACH LEGII POZA WARSZAWĄ W RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2022/23: