Legioniści w 104. rocznicę Obrony Lwowa

W poniedziałek wieczorem, z okazji przypadającej 104. rocznicy Obrony Lwowa, delegacja kibiców Legii zapaliła znicze przy Grobie Nieznanego Żołnierza ku Pamięci i Chwale Lwowskich Orląt i pozostałych Bohaterów walk o polski Lwów. Nic tak trwale nie łączy Warszawy ze Lwowem jak właśnie to miejsce pamięci - Grób Nieznanego Żołnierza, w którym od 1925 roku spoczywają prochy anonimowego Bohatera z Cmentarza Obrońców Lwowa. To trzeba pamiętać: w warszawskim Grobie Nieznanego Żołnierza leży jedno z Lwowskich Orląt, a sam Lwów w okresie zaborów był "Piemontem Polskiej Niepodległości". Te fakty na zawsze będą symbolami trwałego związku Lwowa z Polską. fot. Michał Wyszyński

