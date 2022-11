Wyniki legionistów w turniejach młodzieżowych

Zawodnicy tenisowej Legii w ostatnich dniach startowali w kilku turniejach, zdobywając kilka medali. Podczas WTK U-18 ATZ Tenis Point, Zuzanna Zembrzuska zajęła drugie miejsce w deblu, Maja Kowalik zwyciężyła w deblu i zajęła miejsce 3. w singlu, a Maja Małuszyńska dotarła do ćwierćfinału singla. W turnieju WTK juniorów w Warszawie, Maksim Suprun zajął drugie miejsce, a w turnieju OTK Sobota, Jan Pasiorowski zajął miejsce trzecie. Z kolei podczas WTK U-12 Break Cup, Natasza Strzyżewska zajęła pierwsze miejsce zarówno w singlu, jak i deblu, Alicja Czemerys była trzecia w singlu i 1. w deblu, a Alicja Strugacz zajęła 3. miejsce w singlu i 2. w deblu.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.