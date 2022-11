WDW 2022 - Fundacja Legii zebrała ponad 200 tys. zł

Piątek, 25 listopada 2022 r. 13:40 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W piątek, 24 listopada na trybunie zachodniej stadionu Legii, miała miejsce piąta edycja akcji organizowanej przez Fundację Legii Warszawa - "Wszyscy do wioseł". W tym roku zebrane środki trafią do Fundacji Daj Herbatę, która od lat opiekuje się osobami w kryzysie bezdomności, aktywizuje je i pomaga w wychodzeniu z bezdomności. Była to pierwsza odsłona WDW po przerwie spowodowanej pandemią.



Wiadomo, że udało się zebrać co najmniej 200 tysięcy złotych, a wpłacać pieniądze na ten cel można jeszcze przez 29 dni TUTAJ.









W akcji WDW2022 wzięło udział ok. 500 uczestników, którzy na ergometrach w ciągu 10 godzin pokonali 1070 kilometrów. Każda czteroosobowa załoga "wiosłowała" przez 10 minut, a równolegle startowały po dwie załogi. Wśród obecnych byli m.in. pracownicy Legii, przedstawiciele legijnych sekcji, kibice, aktorzy, sportowcy, a także przedstawiciele warszawskiego ratusza z panią wiceprezydent, Renatą Kaznowską.