Wyniki Berkiety i Rowińskiej w Meksyku

W Meridzie w Meksyku odbył się prestiżowy tenisowy turniej ITF juniorów z udziałem zawodników Legii - Tomasza Berkiety (97 w rankingu ITF) oraz Malwiny Rowińskiej (86 ITF U-18). Legionistka zarówno w singlu, jak i deblu, dość szybko zakończyła rywalizację. Berkieta w deblu, w parze z Kacprem Szymkowiakiem dotarł do ćwierćfinału, w singlu również w walce o półfinał musiał uznać wyższość Boliwijczyka, Juana Carlosa Prado Angelo, z którym przegrał 2-6, 0-6. Wyniki Tomasza Berkiety w singlu: I runda: Tomasz Berkieta - Max Batyetenko (Kazachstan) 6-4, 6-2 II runda: Tomasz Berkieta - Adhith Ganesan (USA) 6-7(3), 7-5, 6-3 III runda: Tomasz Berkieta - Henry Searle (Wielka Brytania) 5-7, 6-4, 6-2 1/4 finału: Tomasz Berkieta - Juan Carlos Prado Angelo (Boliwia) 2-6, 0-6 Wyniki Malwiny Rowińskiej w singlu: I runda: Malwina Rowińska - Yoana Konstantinova (Bułgaria) 6-3, 7-5 II runda: Malwina Rowińska - Clervie Ngounoue (USA) 0-6, 4-6 Wyniki Tomasza Berkiety w deblu: I runda: Tomasz Berkieta/Kacper Szymkowiak - Francesco Cordova (USA)/Yannik Kelmem (Niemcy) 6-3, 6-4 II runda: Berkieta/Szymkowiak - David Fix (Niemcy)/Kurt Miller (USA) 6-4, 7-5 1/4 finału: Berkieta/Szymkowiak - Adriano Dzhenev/Iliyan Radulov (Bułgaria) 4-6, 5-7 Wyniki Malwiny Rowińskiej w deblu: I runda: Malwina Rowińska/Ela Nala Milic (Słowenia) - Asylzhan Arystanbekov/Aiya Nupbay (Kazachstan) 3-6, 2-6

