Koszykówka

Miasto ogłosiło konkurs na budowę hali dla koszykarskiej Legii

Piątek, 25 listopada 2022 r. 13:55 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Dziś w samo południe, miasto st. Warszawa ogłosiło konkurs architektoniczny na II etap rewitalizacji Skry. Konkurs obejmuje m.in. wykonanie koncepcji architektonicznej hali sportowej dla koszykarskiej Legii Warszawa wraz z otoczeniem.



Ogłoszenie konkursu zapowiedziała wiceprezydent Warszawy, Renata Kaznowska, w obecności m.in. Jarosława Jankowskiego (przewodniczącego rady nadzorczej koszykarskiej Legii) i Wojciecha Kamińskiego (pierwszego trenera koszykarskiej Legii). Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić na przełomie kwietnia i maja 2023 roku.



W pierwszym etapie rewitalizacji Skry, wybudowane zostaną boiska boczne, strefy rzutów, boisko rugby, zaplecze szatniowe i tereny rekreacyjne - te prace rozpoczną się we wrześniu 2023 roku, a koszt ich budowy to 52 miliony złotych. W drugim etapie powstawać będzie hala dla koszykarzy Legii (na ok. 6-7 tysięcy kibiców) oraz główny stadion lekkoatletyczny.



Miasto zapowiedziało budowę hali dla koszykarskiej Legii Warszawa, po tym jak legioniści w sezonie 2021/22 zdobyli wicemistrzostwo Polski oraz wywalczyli awans do koszykarskiej Ligi Mistrzów. Hala dla koszykarskiej Legii ma powstać do 2027 roku, a jej budowa ma kosztować ok. 100 milionów złotych. Inwestycja ma zostać sfinansowana ze środków m.st. Warszawa, choć wiceprezydent nie wyklucza, że budowę hali uda się częściowo sfinansować ze środków ministerstwa sportu. Z kolei stadion lekkoatletyczny budowany będzie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).