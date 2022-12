2-4.12: Weekendowy rozkład jazdy

Piątek, 2 grudnia 2022 r. 08:00 Bodziach i Raffi, źródło: Legionisci.com

Koszykarze Legii dziś w Bydgoszczy zagrają ligowe spotkanie z Astorią. Mecz odbędzie się w hali Arena przy ul. Toruńskiej 59. Transmisja na Emocje.TV. W sobotę zachęcamy do wspierania naszych siatkarzy (17:00) i futsalistów (18:00). Bilety na futsal do nabycia tutaj (12 zł ulgowe, 17 zł normalne), na siatkówkę (10 zł ulgowe, 20 zł normalne) do kupienia przy wejściu do hali.



W sobotę w Zabrzu rozpoczną się mistrzostwa Polski seniorów w boksie, w których startować będzie pięcioro pięściarzy Legii - Aleksandra Ciechomska (-63kg), Szymon Brząkała (-67kg), Bartosz Kucharczyk (-75kg), Paweł Michalik (-75kg) i Jan Majewski (+92kg). Zawody potrwają do czwartku.



Pięcioboiści Legii startować będą w Mistrzostwach Polski do lat 12 i 14 w Spale. Tomasz Berkieta i Malwina Rowińska startują w tenisowym turnieju International Championships 2022 w Bradenton na Florydzie (USA). Legia II rozegra w LTC sparing z drugoligową Pogonią Siedlce.



Rozkład jazdy:

02.12 g. 12:00 Legia II Warszawa - Pogoń Siedlce (sparing)[LTC 6]

02.12 g. 19:30 Astoria Bydgoszcz - Legia Warszawa [kosz]

03.12 g. 17:00 Żubry Białystok - Legia II Warszawa [kosz]

03.12 g. 17:00 Legia Warszawa - Krispol Września [siatka, ul. Niegocińska 2a]

03.12 g. 18:00 Legia Warszawa - Constract Lubawa [futsal, ul. Gładka 18]



Młodzież:

03.12 g. 10:00 Legia U-12 - Viktoria Berlin 11 [LTC 7]

03.12 g. 11:30 Legia U-14 - Viktoria Berlin 09 [LTC 7]

03.12 g. 12:00 Zagłębie Lubin 04/5 - Legia U-19 [CLJ U19][Lubin, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 98]

03.12 g. 12:30 Trójka Żyrardów U-15 - Legia Warszawa U-15 [kosz]

03.12 g. 14:00 Legia U-17 - Resovia Rzeszów 06 [CLJ U17][LTC 7]

03.12 g. 16:15 Legia U-16 - AKS SMS Łódź 07 (sparing)[LTC 7]

04.12 g. 13:00 Legia U-15 - Stal Rzeszów 08 (sparing)[LTC 7]

04.12 g. 16:00 Legia U-13 - KS Ursus 09 [sparing, ul. Łazienkowska 3]

04.12 g. 17:30 Legia U-10 - Juventus Academy 13 (sparing) [LTC 7]

05.12 g. 18:30 Legia Warszawa U-19 - Energa Basket Warszawa U-19 [kosz, ul. Obrońców Tobruku 40]



Turniej "SEMP Cup" (rocznik 2012):

Warszawa, ul. Koncertowa 4, 3-4 grudnia 2022 r.



Legia U11 wraz z rówieśnikami z LSS 2012 wystąpi na turnieju "SEMP Winter Cup 2022" organizowanym przez SEMP Ursynów 2012. Pierwszego dnia rozegrane zostaną mecze w trzech 7-drużynowych grupach. W niedzielę odbędzie się faza finałowa. Mecze trwać będą 1x17 minut.



- Mecze grupowe Legia Soccer Schools U11 (Grupa A, sobota): 8:00 Góral Istebna, 8:40 BVB Academy WBS Warszawa, 9:20 FC Lesznowola, 10:00 Ursus, 10:40 Znicz Pruszków, 11:20 ZWAR Międzylesie

- Mecze grupowe Legii U11 (Grupa B, sobota): 11:40 KOSA Konstancin, 12:20 AP Reissa, 10:00 FC Mundialito Grójec, 13:40 Milan-Sport Nadarzyn, 14:20 Dąb Wieliszew, 15:00 SEMP II Ursynów



W grupie C (mecze 15:20-19:00) zagrają z kolei: Stomil Olsztyn, Młode Orły Nadnarwianki Pułtusk, Pogoń Siedlce, SEMP I Warszawa, Legionovia Legionowo, Mazur Karczew i Bug Wyszków